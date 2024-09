Fonseca sotto esame: lo scenario dopo il derby

Ecco cosa può succedere dopo il derby. Lente di ingrandimento puntata su Paulo Fonseca: il tecnico portoghese si gioca tutto

Poche ore e sarà derby. Per il Milan di Paulo Fonseca è vigilia della sfida contro l’Inter, valevole per la quinta giornata di Serie A. Le attenzioni dovrebbero essere chiaramente rivolte al match di domenica sera, ma in realtà in questi giorni non si è fatto altro che parlare del futuro del tecnico portoghese.

Sui giornali è così partito il casting per il dopo Fonseca, facendo sembrare la stracittadina lontana. Zlatan Ibrahimovic, però, negli ultimi due giorni ha fatto sentire la vicinanza all’ex Lille e ai giocatori, provando a motivarli. Serve una scossa per non rischiare di vivere un’altra serata disastrosa. I tifosi non contesteranno la squadra, ma la inciteranno prima e durante la partita. Al fischio finale, però, sono pronti i fischi qualora le cose dovessero andar male. Paulo Fonseca è chiaramente appeso ad un filo e il derby sa davvero di ultima spiaggia, ma non è detto che il risultato del match contro l’Inter alla fine risulti decisivo.

Paulo Fonseca, infatti, rimarrà sotto osservazione anche qualora dovesse conquistare la vittoria contro i cugini. Ma è evidente che un successo gli permetterebbe di guadagnare molto credito, iniziando a guardare al futuro con ottimismo. Se le cose dovessero andar male, invece, il sostituto del portoghese potrebbe arrivare già nei giorni successivi, prima del match contro il Lecce.

Calciomercato Milan, svolta in panchina: avanti la pista italiana

Se dovesse saltare Paulo Fonseca, dunque, le alternative sono pronte e sembra esserci sempre più un fattore comune. L’idea dei dirigenti, infatti, appare quella di puntare su un allenatore che conosce la Serie A.

La suggestione Terzic, come quella Tuchel, sta perdendo quota. Restano così vive le piste che portano a Maurizio Sarri, che appare essere la sintesi giusta di quello che vogliono le varie componenti all’interno della dirigenza. Ma attenzione ad altre due ipotesi molto credibili, una è quella legata a Massimiliano Allegri, che non fa impazzire la proprietà per via dello stipendio alto, ma sarebbe colui che potrebbe risolvere i problemi del Diavolo nel meno tempo possibile. L’altra candidatura è quella di Igor Tudor, la meno cara, con il quale si avrebbe una scossa immediata, ma il Milan sarebbe portato a cambiare totalmente volto, giocando con una difesa a tre.