Milan, bufera nello spogliatoio: la rivelazione è agghiacciante

Il Milan vive un momento critico, situazione assai delicata anche nello spogliatoio: rivelazione preoccupante sui rossoneri

Se già al momento della diramazione dei calendari, si sapeva che questa settimana per il Milan sarebbe stata incandescente, tra l’esordio europeo con il Liverpool e il derby con l’Inter, ora l’appuntamento della stracittadina assume una importanza ancor più fondamentale. E non solo per i significati che da sempre il match con i ‘cugini’ si porta dietro.

Il derby è sempre il derby e il Milan vorrebbe a tutti i costi, oltretutto, interrompere la striscia negativa, fin qui aperta a sei sconfitte consecutive. Anche perché la settima potrebbe significare l’esonero di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è finito praticamente da subito in discussione, con risultati non all’altezza e prestazioni che hanno lasciato perplessi. Ultima, quella contro il Liverpool, in cui il Milan si è gradualmente dissolto, in balia degli avversari.

Perdere contro i ‘Reds’ ci sta e oltretutto il Milan aveva iniziato in maniera ottima la partita, con l’immediato vantaggio siglato da Pulisic. Ma dopo la prima metà del primo tempo, il Liverpool ha esondato e il Milan è apparso impotente, al cospetto di un avversario troppo più forte. Con il passare dei minuti, è sembrata venir meno anche la voglia di lottare. E adesso, Fonseca, ma non solo lui, si trova con le spalle al muro.

Si susseguono già i nomi per la panchina milanista in caso di esonero. Ma sotto accusa c’è anche l’operato della dirigenza, Zlatan Ibrahimovic in primis. Per non parlare della squadra, che si sta esprimendo su standard lontani da quelli che ci si attendeva.

Milan, Caressa attacca: “Problemi interni alla squadra”, e ce n’è anche per Leao

Sotto i riflettori, la gestione del gruppo da parte di Fonseca, su cui i dubbi sono emersi prepotenti dopo le vicende in Lazio-Milan e la famosa scena del cooling break. Ma anche i rapporti interni in spogliatoio tra i giocatori.

Del tema, ha parlato Fabio Caressa sul proprio canale Youtube, tratteggiando un quadro a dir poco preoccupante. Il giornalista ha spiegato: “La partita del Milan col Liverpool mi ha lasciato sconcertato, c’erano dei punti di contatto con Italia-Svizzera. Ho visto una compagine molle, secondo me non c’è gruppo e non c’è stima tra compagni di squadra. All’interno c’è una situazione non idilliaca e il carattere troppo pacato di Fonseca non aiuta”.

Poi c’è spazio per una stoccata a Leao: “Un’altra partita in cui è stato impalpabile e non si è preso responsabilità. Se sei un campione in Champions devi prenderti la squadra sulle spalle, invece ha giocato malissimo”.