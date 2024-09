Ribaltone Camarda, il Milan ha deciso: non ci sono più dubbi

Stagione importante per Camarda con il Milan Futuro: il prossimo anno potrebbe essere già quello del grande salto

La stagione è appena iniziata ma in casa Milan è già scoppiato il caos. Prestazioni e risultati pessimi: è la combo che sta portando la società a valutare già l’esonero di Paulo Fonseca. Domani c’è il derby contro l’Inter ed è un dentro o fuori: solo una vittoria convincente potrebbe salvare la sua panchina, stando a quanto riportato da più fonti.

Il Milan è quindi chiamato ad un’impresa visto come stanno le cose. Perché se da una parte ci sono grosse difficoltà, dall’altra, invece, cioè quella nerazzurra, la forza e la consapevolezza sono sempre più in aumento grazie anche al pareggio col Manchester City in Champions League. Diventa quindi sempre più complicato pensare di riuscire a fare un risultato positivo e i tifosi vivono già l’incubo del settimo derby perso di fila. Intanto prosegue anche il cammino del Milan Futuro fra inevitabili difficoltà: ottimo l’ultimo pareggio contro la Torres anche senza Francesco Camarda, sostituito dall’esperto Longo. Per il giovanissimo attaccante è una stagione importante perché potrebbe essere quella della svolta.

Camarda protagonista, il Milan punta su di lui

Il Milan ovviamente crede tantissimo in lui e il contratto firmato pochi mesi fa ne è una prova. Nelle idee del club rossonero c’è di dargli spazio già durante il corso di questo campionato quando ce ne sarà bisogno. Nel frattempo però dovrà accumulare minuti in Lega Pro, così da aumentare l’esperienza e migliorare le sue qualità.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, il Milan potrebbe pensare di portare già dall’anno prossimo Camarda in prima squadra, magari con il ruolo di terzo attaccante. Adesso è ovviamente troppo presto per fare delle previsioni precise, anche perché non sappiamo cosa accadrà con Abraham (al momento in prestito secco dalla Roma) o se il club, nonostante Morata, proverà a fare un investimento su un giovane ma affermato bomber.

Camarda ha però tanta attenzione da parte dei rossoneri e l’anno prossimo potrebbe diventare una pedina importante della prima squadra. In questo inizio di stagione non ha ancora avuto modo di debuttare in Serie A ma è stato in panchina contro la Lazio visto l’infortunio di Morata. Ora che lo spagnolo è pienamente recuperato il giovane attaccante potrà dedicarsi solo al suo percorso in Serie C, con la consapevolezza che per lui è un anno di transizione. Il suo destino sembra segnato: lo aspettano i grandi palcoscenici del calcio.