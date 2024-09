Griezmann in Serie A, già impostato il super colpo del 2025

Griezmann potrebbe approdare in Serie A nella prossima stagione: l’idea del club è clamorosa, tutti i dettagli

Il calciomercato non finisce mai soprattutto per squadre che, per diversi motivi, lavorano di anticipo. Per alcuni è infatti molto importante impostare le manovre per la prossima stagione mesi prima, soprattutto per le squadre italiane che, a livello economico, faticano a competere con le altre big europee, in particolare le ricchissime inglesi.

Antoine Griezmann è una di quelle opportunità che fanno gola un po’ a tutti. Dopo un’esperienza sottotono al Barcellona, il francese è tornato all’Atletico Madrid dove ha trovato la sua definitiva consacrazione. Da attaccante e seconda punta a giocatore totale, tanto da ricoprire in Nazionale addirittura il ruolo di mezzala, sia di qualità che di contenimento. Senza alcun dubbio uno dei migliori giocatori al mondo, in scadenza di contratto a giugno 2026. Ecco perché a giugno potrebbe concretizzarsi un suo secondo addio ai Colchoneros: per lui, così da fare una nuova esperienza, e per il club, per poter incassare un po’ di soldi. E c’è una clamorosa idea Serie A.

Griezmann in Italia, affare da capogiro

Un giocatore come Griezmann nel campionato italiano sarebbe un incredibile lusso. Che in pochi si possono permettere. Il Milan non è un’opzione: totalmente fuori dai parametri imposti da RedBird, che non investe soldi (sia di cartellino che di stipendio) per elementi avanti con l’età. Dall’altra parte di Milano, invece, non si fanno questi problemi.

Il francese potrebbe quindi diventare un obiettivo dell’Inter, con Marotta e Ausilio sempre molto attenti alle opportunità che offre il mercato. Griezmann è uno di questi e un suo arrivo in nerazzurro farebbe letteralmente impazzire i tifosi. Le sue caratteristiche tecniche si sposerebbero alla perfezione con il gioco di Simone Inzaghi: un giocatore che si inserisce benissimo in un attacco a due, soprattutto se ha la possibilità di abbassare il suo raggio d’azione per collegarsi al resto della squadra e fare da regista offensivo.

Per quanto riguarda le cifre, ci sarebbe da trovare un accordo sull’ingaggio, che non è proibitivo: uno stipendio da 5 milioni a stagione potrebbe bastare. Il cartellino, invece, potrebbe costare intorno ai 20 milioni (a causa dell’età, 34 anni nella prossima stagione, e della situazione contrattuale). L’Inter però deve muoversi subito per chiudere l’operazione perché molto presto arriveranno anche altre squadre, inevitabilmente. Attenzione soprattutto alla Premier League e al Manchester United in particolare. Da non escludere anche l’Arabia Saudita.