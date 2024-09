Milan-Berardi, colpo di scena: svolta improvvisa

Colpo di scena sul mercato in vista di gennaio con il nome di Domenico Berardi che torna d’attualità in casa Milan.

In casa Milan si ragiona sul futuro di Paulo Fonseca in panchina ma intanto si pensa anche a quello che sarà il mercato di gennaio.

I rossoneri stanno già valutando alcuni nomi per sistemare la rosa ma molto dipenderà da quello che sarà l’allenatore del club meneghino per il resto della stagione. La sensazione è che il destino di Fonseca sia ormai segnato ed il derby di questa sera contro l’Inter può essere la sua ultima partita alla guida del Milan. Per la sostituzione dell’ex Lille si fanno diversi nomi ma quello in pole al momento sembra essere Maurizio Sarri con l’ex Lazio che potrebbe dare indicazioni ben precise sul mercato.

Il Milan piomba su Berardi, decisivo il nuovo allenatore

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Milan, il tecnico potrebbe chiedere l’acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo con l’attaccante classe 1994 che al momento è alle prese con il recupero dal grave infortunio che lo ha colpito.

Il giocatore del Sassuolo è stato accostato a diverse squadre durante il mercato estivo ma nessuna ha affondato il colpo per assicurarsi il suo cartellino. Le condizioni fisiche del giocatore non hanno dato la possibilità ai club che lo seguono di provare a chiudere già ad agosto ma la sensazione è che la punta possa salutare in vista del mercato di gennaio una volta constatato il pieno recupero.

Il Milan ha seguito Berardi già in passato senza però riuscire mai a trovare l’intesa definitiva con la società neroverde. Il calciatore della nazionale italiana fu seguito anche da Maurizio Sarri che provò prima a portarlo alla Juventus senza però avere successo e lo chiese anche alla dirigenza della Lazio quando era alla guida dei capitolini.

Se dovesse essere Maurizio Sarri il sostituto di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan i rossoneri potrebbero fare un tentativo per Berardi mettendo sul piatto circa 10 milioni di euro. Un acquisto che porterebbe con ogni probabilità alla cessione di Samuel Chukwueze che finora non è riuscito ad imporsi nonostante abbia vissuto un ottimo precampionato. Al momento si tratta di ipotesi che potrebbero però diventare sempre più probabili nel caso in cui nelle prossime ore dovesse saltare la panchina di Fonseca.