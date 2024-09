Il gesto che amplifica il rimpianto: non c’è pace in casa Milan

Tra i tifosi rossoneri c’è chi ha qualche rimpianto per un mancato colpo di mercato: un’immagine ha fatto pensare a ciò che avrebbe potuto essere.

Le sessioni di calciomercato sono sempre spesso caratterizzate da operazioni che non si realizzano e rimpianti che possono emergere successivamente. Al Milan e a ogni società è successo di ritrovarsi in questa situazione.

Anche delle cessioni possono diventare fonte di rimpianto. Ad esempio, di recente i tifosi rossoneri hanno criticato (e stanno criticando) il trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Il francese sta facendo bene e i bianconeri possono riscattarlo per 14 milioni di euro, prezzo che potrebbe rivelarsi relativamente basso. Vedremo.

Milan, un acquisto mancato “scatena” i tifosi

Uno dei giocatori che in passato è stato insistentemente accostato al Milan e poi non è arrivato è Dominik Szoboszlai. Recentemente ha affrontato i rossoneri da avversario, con il Liverpool, e ha anche segnato il gol del 3-1 finale. Al termine della partita ha indossato la maglia del Diavolo e ha dichiarato: “L’ho messa perché sono milanista. Tutti i miei amici lo sanno. Nella mia casa a Budapest c’è una foto di me con mia nonna di quando mi ha portato a conoscere Paolo Maldini“.

Le parole del centrocampista offensivo ungherese aumentano i rimpianti, considerando che si tratta di un ottimo calciatore. I tifosi sui social network non hanno mancato di esprimere del dispiacere. Il Milan si era interessato a lui tra il 2019 e il 2020, quando militava in Austria nel Red Bull Salisburgo. Il primo a farsi avanti per provare a prenderlo fu Zvonimir Boban. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con l’entourage era andata avanti in maniera spedita e per comprare il cartellino c’era una clausola da poco più di 20 milioni. Al momento di chiudere, però, il dirigente croato fu stoppato da qualcuno che in via Aldo Rossi riteneva eccessivo l’investimento per un ragazzo ancora acerbo.

Pochi mesi dopo, c’è stato un ritorno di fiamma. Viste le prestazioni di Szoboszlai, il Milan si è nuovamente interessato a lui. È stato nuovamente vicino all’arrivo in rossonero quando sembrava ormai fatta per l’ingaggio di Ralf Rangnick, che avrebbe dovuto rimpiazzare Stefano Pioli al termine della stagione 2019/2020. Poi Pioli è stato confermato e, oltre a Rangnick, non è arrivato neppure il centrocampista ungherese. Anche se il calciatore non è comunque uscito dal radar rossonero, nel 2021 ha preferito andare al Lipsia (sempre proprietà Red Bull) come successivo passo di crescita per la sua carriera.