Bufera Milan contro Calhanoglu, il gesto ha scatenato l’ira dei tifosi

La giornata del derby di Milano è stata infiammata anche per la provocazione di Calhanoglu: il risultato del campo ha poi punito il turco e la sua squadra.

Dopo sei sconfitte consecutive, il Milan è tornato a sconfiggere l’Inter e lo ha fatto con merito. Anzi, il 2-1 è in risultato che sta leggermente stretto alla squadra di Paulo Fonseca, che nel finale di partita ha sprecato delle occasioni per il tris.

Per i rossoneri era fondamentale vincere, dopo il brutto KO contro il Liverpool serviva una reazione e c’è stata. Non era qualcosa di scontato, perché purtroppo il Diavolo ha inizio stagione ha palesato dei grossi limiti e tanti immaginavano che ci sarebbe stata la settima sconfitta di fila nel derby di Milano. Molti avrebbero firmato per un pareggio. Invece, il Milan ha fatto il Milan e si è garantito il bottino pieno. 3 punti utili sia per la classifica sia per il morale. E anche per rendere più solida la panchina dell’allenatore, messo pesantemente in discussione prima del successo nella stracittadina.

Calhanoglu provocatore: cosa è successo

La vittoria consente al Milan di raggiungere l’Inter in classifica, entrambe le squadre hanno 8 punti e sono a -3 dal Torino capolista. I tifosi rossoneri adesso sperano che la squadra si sia definitivamente sbloccata e continui a crescere nelle prossime partite. Venerdì c’è il Lecce a San Siro e sarà fondamentale vincere nuovamente, anche perché martedì prossimo ci sarà la trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Per i milanisti il successo nel derby ha un sapore speciale anche perché domenica Hakan Calhanoglu aveva pubblicato una storia Instagram in cui ha evidenziato il fatto che l’Inter abbia due stelle e il Milan una, cosa successa grazie alla vittoria del 20° Scudetto da parte dei nerazzurri nella scorsa Serie A. Ovviamente, con questa frecciata social il turco ha infiammato il clima derby e i tifosi del Milan lo hanno nuovamente attaccato, rinfacciandogli poi tutto una volta che la partita è terminata.

Calhanoglu non ha neppure giocato bene, infatti Simone Inzaghi lo ha sostituito nel secondo tempo. Ad ogni modo, il suo rapporto con il mondo milanista rimarrà sempre negativo, visto che nell’estate 2021 si trasferì a parametro zero all’Inter invece di rinnovare il contratto con il Diavolo. Anche se il turco non era considerato un campione o comunque una sorta di bandiera, era comunque un titolare e indossava la maglia numero 10.