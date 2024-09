Fonseca si toglie i sassolini dalle scarpe: attacco diretto in tv

Paulo Fonseca ha deciso di togliersi finalmente i sassolini dalle scarpe dopo il bel risultato nel derby: il tecnico portoghese lo ha fatto in diretta

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, nell’esordio in Champions League, il Milan era chiamato ad una risposta importante sul campo. Contro l’Inter si sono viste delle mosse tattiche importanti e un chiaro passo avanti di tutta la squadra.

La vittoria nel derby è stata una grandissima boccata d’aria per il Milan e soprattutto per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese era stato messo in fortissima discussione dopo la sconfitta patita nell’esordio in Champions League contro il Liverpool. I Reds erano passati per 1-3 a San Siro, mostrando una superiorità netta e mettendo ancor più in risalto le difficoltà tattiche del Diavolo. Fonseca ha voluto prendere il toro per le corna e ha rischiato il tutto per tutto nella stracittadina. Ha affrontato l’Inter con un 4-4-2 più simile ad un 4-2-4, con Abraham e Morata davanti, Pulisic e Leao sui lati. L’americano ha sbloccato la gara con un gol meraviglioso, mentre il portoghese è stato comunque protagonista di una buona prova.

Per tutto il corso dei 90′ il Milan ha meritato di vincere il derby, rischiando qualcosa in difesa, affidandosi alle parate di Maignan, ma anche costruendo davvero molto in avanti. I contropiedi finali potevano rendere il punteggio anche più rotondo, ma alla fine il man of the match è rimasto Gabbia, bravissimo a staccare di testa su calcio piazzato.

Fonseca si toglie i sassolini dalle scarpe: che riscatto dopo il derby

Il più in discussione senza nemmeno dirlo era proprio il tecnico del Milan, Paulo Fonseca. La piazza iniziava a mugugnare, sia per i risultati che per il gioco. L’idea che fosse un profilo inadeguato era ormai serpeggiata anche all’interno della società rossonera, tanto è vero che diversi allenatori erano stati contattati in questi giorni. Da Sarri a Terzic, passando per Allegri e Tuchel, non si faceva altro che guardare le quote dei bookmaker per capire quando sarebbe arrivato l’esonero. Francamente sembrava la vittima sacrificale contro l’Inter, specie considerando che gli ultimi 6 match contro i nerazzurri erano stati tutti persi, con Pioli in panchina. Anche le statistiche di Fonseca con la Roma, non erano di certo positive (una sola vittoria nelle stracittadine).

La sua voglia di dominare il gioco ha però avuto la meglio e anche un modulo spregiudicato alla fine ha pagato. Ai microfoni di Dazn è stato lo stesso ex Lille a confermarlo: “Non abbiamo cambiato la struttura della squadra. Sono cambiati i giocatori, con Morata che si è andato a posizionare dove di solito giocava Reijnders”. Un riferimento chiaramente a tutti coloro che gli avevano chiesto di cambiare assetto. Poi conclude: “Per me non cambia nulla, non eravamo i peggiori prima e non siamo i migliori adesso. Oggi è stata una vittoria dei giocatori”.