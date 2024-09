6 milioni di euro, il Milan lo riscatta immediatamente

Il Milan pronto a riscattare immediatamente il giocatore dopo l’impatto positivo avuto in queste prime giornate: bastano 6 milioni di euro

Il Milan è rimasto soddisfatto dalle prestazioni fornite dal giocatore ed è già disposto a riscattarlo per appena 6 milioni di euro. La dirigenza rossonera è al lavoro per trovare l’intesa con il suo club di appartenenza.

L’inizio di stagione dei rossoneri non è stato di certo semplice. La squadra di Paulo Fonseca ha faticato moltissimo nelle prime tre giornate dove non ha conquistato alcun successo, salvo poi riscattarsi contro Venezia ed Inter. Vittorie che hanno permesso al tecnico portoghese di respirare e di salvare la propria panchina, considerato che prima di affrontare i nerazzurri era considerato più fuori che dentro.

Nell’ultima settimana, a Fonseca va riconosciuto il merito di aver cambiato il Milan non solo a livello tattico, ma anche a livello mentale ed in campo la differenza rispetto alle prime uscite la si è vista. Tante note positive ci sono state per i rossoneri nelle ultime gare ed una di queste porta il nome di Tammy Abraham, arrivato a poche ore dalla chiusura del mercato in prestito dalla Roma.

L’attaccante inglese si è subito ambientato a Milanello ed anche nel derby, pur non segnando, si è dato da fare, soddisfacendo i tifosi rossoneri. Da uno come lui ci si aspettano i gol, la dirigenza è sicura che prima o poi l’attaccante si farà valere ed è per questo che è già pronta a riscattarlo.

Milan, Abraham convince: i rossoneri pronti a riscattarlo dalla Roma

Tammy Abraham potrebbe divenire ufficialmente un giocatore del Milan a titolo definitivo. Arrivato in prestito dalla Roma nelle ultime ore di mercato, l’attaccante inglese avrebbe già convinto la dirigenza rossonera con le sue prestazioni e le parti sarebbero ora in trattativa per trovare un accordo in merito al possibile riscatto.

Il Milan è pronto ad investire 6 milioni di euro per acquistare Abraham a titolo definitivo e potrebbe inserire nell’affare anche il cartellino di Saelemaekers. Il belga, ceduto in prestito proprio ai giallorossi nello scambio con Abraham, lascerebbe dunque il Milan in maniera definitiva, divenendo a tutti gli effetti interamente della Roma.

Le parti si starebbero già parlando e ci sarà tempo e modo per trovare un accordo che il Milan spera di strappare quanto prima. I rossoneri puntano molto sul fatto che Abraham non rientri più nei piani della Roma per il futuro e sono convinti che sei milioni più il cartellino di Saelemaekers possano bastare a convincere i giallorossi.