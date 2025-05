De Ketelaere da non credere, nuova maglia in Serie A

De Ketelaere potrebbe lasciare l’Atalanta per la prossima stagione: l’attaccante è nel mirino di due club italiani, i dettagli

L’avventura di Charles de Ketelaere è durata troppo poco. Era stato il grande acquisto dell’estate post Scudetto: 35 milioni per strapparlo al Club Brugge per uno dei talenti più importanti e puri dell’epoca. Il suo impatto con la Serie A e con San Siro non è stato però dei migliori, anche a causa di uno stile di gioco, quello di Stefano Pioli, molto poco in linea con le sue caratteristiche. Scarsa fiducia da parte dell’allenatore e una collocazione tattica mai trovata, oltre ad un carattere particolare che ha fortemente limitato la sua esperienza in rossonero.

Avrebbe avuto bisogno di più tempo, di maggior fiducia e soprattutto di un contesto di gioco diverso: non c’è alcun dubbio che, così, le sue qualità sarebbero venute fuori. Invece il Milan lo ha venduto all’Atalanta e lì, con Gasperini, è diventato un giocatore di assoluto livello, come ci si poteva facilmente aspettare. In questa stagione ha iniziato benissimo per poi affrontare un lungo periodo di difficoltà, concluso con la doppietta a Monza della scorsa settimana. Gli orobici affronteranno un’estate di cambiamenti e anche per lui potrebbero esserci novità.

De Ketelaere, addio Atalanta? Futuro ancora in Serie A

L’Atalanta aspetta di capire cosa deciderà di fare Gasperini: in scadenza a giugno 2026, l’allenatore ha fatto capire nelle ultime uscite che questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Bergamo dopo dieci anni straordinari. Un addio che potrebbe coincidere con un po’ di novità anche per quanto riguarda la rosa e attenzione a quello che può succedere con De Ketelaere.

Per Gasperini non ci sono indiscrezioni in merito ad una possibile futura squadra ma, se dovesse liberarsi davvero dall’Atalanta, diventerebbe inevitabilmente un’opzione concreta per ogni squadra che avrà bisogno di un nuovo allenatore e fra queste ci sono sicuramente la Roma e probabilmente la Juventus. In entrambe queste due squadre potrebbe spingere per portare con sé De Ketelaere, che è diventato un suo pupillo (ma non è l’unico).

Riscattato dal Milan per poco più di 20 milioni, oggi il suo valore è almeno il doppio: per acquistarlo, servono almeno 50 milioni. Giallorossi e bianconeri potrebbero pensarci seriamente, ma è ad oggi solo un’ipotesi. Tutto dipende dal futuro di Gasperini e non è detto che il belga alla fine deciderà davvero di lasciare Bergamo, città che lo ha accolto in un momento difficile e che lo ha reso un giocatore da big.