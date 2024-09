Il miglior giocatore di EA Sports FC 25 è del Milan: più forte di Mbappé e Vinicius

EA Sports FC 25 è disponibile dal 20 settembre scorso: il miglior giocatore del videogioco è, a sorpresa, del Milan

EA Sports FC 25 è uscito da pochi giorni per chi ha acquistato la Ultimate Edition. Per la versione Standard, invece, bisognerà aspettare venerdì 27 settembre. Intanto però in gran parte del mondo la community è già molto attiva in Ultimate Team ma non solo: il videogioco, come ogni anno, offre un enorme scelta di modalità e quindi di intrattenimento, cosa che lo rende ad oggi inarrivabile per la concorrenza eFootball, che resta invece sempre più indietro.

In EA Sports FC 25, come sappiamo, purtroppo non ci sono le licenze del nostro Milan, che quindi viene presentato con un nome diverso (Milano FC) e con le maglie fake. Tutto questo a causa dell’esclusiva del club rossonero, come l’Inter, con il videogioco targato KONAMI. I giocatori però ci sono ovviamente e sono tutti reali. Abbiamo già visto qui quali sono le valutazioni di tutti ma adesso ci concentriamo su soltanto uno di questi. A sorpresa, è rossonero il miglior giocatore del gioco, e cioè quello che, per statistiche totali, è il più forte in assoluto. Ebbene sì, anche più di Haaland e Mbappé.

Theo Hernandez il più forte di EA FC 25

E no, non è Rafael Leao. Il giocatore più forte di EA FC 25 è Theo Hernandez, che si presenta con un 87 di overall, molto meno rispetto a quello di altri: Rodri, ad esempio, si presenta con un 91. Ma non è una questione di valutazione totale bensì della somma di tutte le statistiche totali. Se sommate, il valore del terzino rossonero è il migliore in assoluto insieme solo ad un altro.

Dall’accelerazione al tiro in porta e così via: la somma di tutti i valori delle statistiche di Theo è di 2346, un numero impressionante che il francese condivide solo con un altro: si tratta di Jude Bellingham, che è anche uno degli uomini copertina del videogioco. I vari Mbappé, Vinicius, Rodri, Messi e Cristiano Ronaldo sono al di sotto. Una curiosità davvero incredibile.

Theo Hernandez su EA FC 25, i valori più alti

Le statistiche più alte del terzino del Milan sono ovviamente quelle fisiche. L’accelerazione è il dato più alto insieme a velocità scatto: entrambe sono a 95. Lo stesso anche per l’elevazione: sì, vi conviene portarlo in area di rigore sui piazzati. Altissimo anche il valore della resistenza, che è un elemento tenuto molto in considerazione da chi gioca a EA FC 25 anche a livello competitivo: 92. Un altro valore interessante è quello della forza, inevitabilmente: 88.