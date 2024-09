Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista: è il momento per prenderlo

Il Milan a gennaio potrebbe decidere di regalarsi un nuovo centrocampista. Il Diavolo lo osserva da tempo, è arrivato il momento

Il Milan ha ritrovato il sorriso dopo la grande vittoria contro l’Inter. Un successo che ha dato convinzione nei propri mezzi alla squadra e un pizzico di serenità in più a Paulo Fonseca, che ora potrà lavorare sulle proprie idee, senza avere la lente di ingrandimento addosso.

Il Diavolo è chiaramente concentrato sul campo, dove non si può più sbagliare dopo un inizio complicato, ma la dirigenza rossonera, sta pensando anche al mercato. La priorità adesso sono ovviamente i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan, oltre a quello di Matteo Gabbia, ma si guarda anche ai possibili rinforzi. C’è da seguire con attenzione la situazione legata a Ismael Bennacer, che ha già chiuso il 2024. A prescindere da una sua eventuale cessione, che sembra al momento la soluzione più probabile, il Milan potrebbe decidere di acquistare un nuovo centrocampista, per allungare un reparto che aspetta le giuste risposte da Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana oggi sono le garanzie, ma ovviamente non possono bastare. Sarà interessante poi capire se Kevin Zeroli e Silvano Vos riusciranno a ritagliarsi il giusto spazio e se dimostreranno di essere pronti per la prima squadra.

Milan, riecco Ferguson: il Diavolo può prenderlo a gennaio

Ma sul taccuino di Geoffrey Moncada sono tanti i nomi di centrocampisti e non tutti giocano all’estero. Il prossimo acquisto, anche per facilitare l’inserimento, potrebbe arrivare dalla Serie A.

Tra i profili osservati con attenzione c’è sicuramente Lewis Ferguson, che il dirigente del Diavolo ha visionato più volte da vicino. Il brutto infortunio, di fatto, lo ha tenuto bloccato a Bologna, ma come Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori era destinato a fare le valigie. Ora è pronto a tornare in campo. Lo farà a novembre e le big vedranno come sta, per capire se affondare il colpo a gennaio. Potrebbe pensarci seriamente il Milan, che ha bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche. Un Milan che può giocarsi una carta importante per convincere il Bologna a cederlo durante il mercato invernale. Quel Tommaso Pobega, già sbarcato in Emilia-Romagna con la formula del prestito, che tanto piace a Vincenzo Italiano, può essere la soluzione per abbassare il prezzo, che attualmente si aggira sui 25 milioni di euro.