Non c’è tempo da perdere, il Milan vuole chiudere il colpo entro ottobre

Il Milan non perde tempo e accelera la trattativa: entro ottobre la firma più importante, tutti i dettagli

Si respira finalmente un’altra aria al Milan dopo la vittoria importante del derby di domenica sera. I rossoneri, grazie al lavoro di preparazione, si sono presentati alla sfida con l’Inter nel miglior modo possibile (nonostante tutto) e sono riusciti finalmente a portare a casa il risultato. La rete, arrivata solo nei minuti finali, ha la firma di Matteo Gabbia, uno dei migliori giocatori della rosa da gennaio ad oggi.

Rientrato dal prestito al Villarreal dopo soli sei mesi a causa dell’emergenza infortuni, Gabbia ha mantenuto fino ad oggi un livello di prestazioni molto alto. E infatti ora è difficile pensare ad un Milan senza di lui. Piuttosto, sono Tomori e Pavlovic a doversi guadagnare il posto. Attento, preciso, concentrato: la sua prestazione nel derby non è soltanto legata al gol vittoria ma anche a come ha gestito Lautaro e ad una serie di interventi decisivi (come quello su Dimarco nel secondo tempo). Insomma, Gabbia ha tutto per giocare anche in Nazionale. In realtà, avrebbe meritato di andarci già all’Europeo. Domenica sera a San Siro c’era Luciano Spalletti, il ct dell’Italia: chissà se si è finalmente convinto che ad oggi pochi difensori sono come lui.

Il Milan blinda Gabbia, pronto il nuovo contratto

Il Milan se ne è reso conto ormai da tempo e anche Paulo Fonseca adesso potrebbe decidere di non farne più a meno. Il suo contratto coi rossoneri è in scadenza a giugno 2026: c’è tempo e modo per pensarci, anche perché Gabbia è legatissimo ai rossoneri (cresciuto nel vivaio e in una famiglia di cuori milanisti) e di certo non sta pensando di andar via. Un rinnovo però è importante, oltre che meritato.

Entro il prossimo mese la società, anche in segno di riconoscenza per la sua professionalità e serietà, potrebbe anche accelerare la trattativa per il rinnovo e fargli firmare un nuovo (e più ricco) contratto fino al 2028. Una mossa sacrosanta per blindare un giocatore che ad oggi è considerato anche un leader e un punto di riferimento per tutti i tifosi. Tutti i milanisti si rivedono in lui: un figlio del Milan, innamorato dei colori, che in campo dà sempre quel qualcosa in più che lo spingono oltre i limiti. Così ha costruito le basi per questo suo exploit negli ultimi 9 mesi con la gioia più grande raggiunta domenica sera con un gol da sogno sotto la Curva Sud. Un momento indimenticabile: per noi e per lui. E adesso sotto con le firme, il prima possibile.