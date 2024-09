Ora è ansia Gabbia, preoccupazione in casa Milan

Matteo Gabbia è l’uomo del momento in casa Milan, ma improvvisamente attorno a lui spunta la preoccupazione: cosa succede

Partite come il derby possono anche essere quelle degli eroi inattesi, che spuntano all’improvviso, per momenti indimenticabili per i tifosi e per la propria carriera. Di sicuro, ricorderemo la stracittadina milanese del 22 settembre 2024 come il derby risolto da Matteo Gabbia, che all’89’ ha infilato di testa alle spalle di Sommer, regalando al Milan una vittoria pesantissima e che solo pochi minuti prima del match sembrava impronosticabile.

Di sicuro, non ci si aspettava che a risolvere la partita fosse il difensore classe 1999. Che ha siglato il gol senza dubbio più importante della sua carriera fin qui, oltretutto ripetendosi a pochi giorni di distanza da un altro gol, quello segnato contro il Venezia. Fonseca ha trovato improvvisamente un’arma in più.

Gabbia si sta conquistando spazio, nel nuovo Milan, ovviamente soprattutto grazie alle sue doti difensive e alla sua applicazione. Complici l’assenza di Thiaw e le difficoltà di Pavlovic, ha trovato importanti presenze da titolare e adesso sembra destinato a comporre la coppia base con Tomori al centro della difesa.

Il difensore di Busto Arsizio ha compiuto una lunga gavetta fatta di tutte le selezioni giovanili, in rossonero. Trovando spazio anche in prima squadra negli anni precedenti, partendo alle spalle nelle gerarchie, ma facendosi trovare pronto. Lo scorso anno era stato girato in prestito al Villarreal, salvo essere richiamato alla base per i tanti infortuni tra i difensori di Pioli. Mettendo insieme ben 25 presenze nella seconda parte dell’annata milanista. E ora, scoprendo uno status quasi da inamovibile. Ma con i tifosi che iniziano a essere preoccupati.

Milan, allarme rinnovo per Gabbia: il club deve sbrigarsi

L’entusiasmo attorno a Gabbia è palpabile, ma si tratta di un’altra situazione contrattuale delicata e da provare a risolvere quanto prima. Infatti, l’accordo del difensore con il Milan scadrà nel 2026.

In agenda, il Milan ha già trattative importanti per i rinnovi, ad esempio, di Maignan e Theo Hernandez, ma a questo punto dovrà trovare spazio per definire anche la situazione del centrale difensivo. Considerando il legame di Gabbia con la maglia che ha sempre amato, fin da bambino, dovrebbe esserci una ferrea volontà, da parte sua, di proseguire e questo potrebbe essere lo scenario più favorevole per un nuovo accordo.