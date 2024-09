Ora è tutto ribaltato: è successo lunedì a Milanello

Dopo il derby la situazione in casa Milan è decisamente migliorata: emerge anche un retroscena che dà prova di questo.

La partita contro l’Inter sembrava quasi una ultima spiaggia per la squadra rossonera e in particolare per il suo allenatore. Paulo Fonseca era stato messo in discussione e una brutta sconfitta avrebbe potuto comportare anche il suo esonero. Ma è andata bene.

Il Milan si è imposto 2-1, un risultato che va anche un po’ stretto, perché c’era la possibilità di chiudere il derby segnando un terzo gol. Clamorosa l’occasione sciupata da Noah Okafor prima del triplice fischio dell’arbitro Mariani. Comunque, la vittoria è arrivata e ha dato grande morale a tutto l’ambiente, oltre ad aver migliorato la situazione di classifica. Ora il Diavolo ha gli stessi punti dell’Inter ed è a -3 dalla capolista Torino.

Milan, la situazione è cambiata dopo il derby

Il prossimo impegno di campionato è venerdì contro il Lecce a San Siro, un’occasione ghiotta per dare delle conferme dopo il successo contro i nerazzurri. Il Milan deve dimostrare di essere davvero cresciuto e che il derby non è stato un fuoco di paglia. La partita contro la squadra di Luca Gotti sarà un test molto utile e precederà un’altra molto più complicata, quella di martedì prossimo contro il Bayer Leverkusen in trasferta. Vedremo se i ragazzi di Fonseca sapranno far vedere di aver veramente svoltato.

In attesa delle partite, c’è stato un segnale importante a Milanello. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, lunedì diversi giocatori si sono presentati al centro sportivo per allenarsi nonostante Fonseca avesse concesso il giorno libero. Questa è la prova della voglia di impegnarsi per migliorare e fare i risultati che ci si aspettano da una squadra che si chiama Milan.

Aver sconfitto l’Inter, che vinceva il derby da sei match, potrebbe aver dato la scossa giusta e aver sbloccato una squadra che fino alla sfida con il Liverpool non era stata in grado di convincere. Contro il Venezia c’era stata una vittoria rotonda per 4-0 e qualcosa di positivo si era visto, però serviva un successo in uno scontro diretto.

Prima della stracittadina c’era la sensazione che Fonseca non avesse il pieno controllo della squadra, che faticasse a farsi seguire. Domenica sera si è visto un Milan diverso e adesso la speranza è che si continui su quella strada. Contro il Lecce vietato fallire.