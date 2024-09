Svelato il segreto di Fonseca, lo ha fatto venerdì: da lì tutto è cambiato

Paulo Fonseca si è preso il Milan, conquistando il derby contro l’Inter. Ecco qual è stato il segreto del tecnico portoghese alla vigilia

Paulo Fonseca ha conquistato il derby e si è tenuto la panchina del Milan. Il tecnico portoghese, attraverso le proprie idee, è riuscito, infatti, nell’impresa di battere i nerazzurri.

In un solo colpo, così, l’ex Lille ha spazzato via tutte le voci relative al suo futuro e ha riportato l’entusiasmo tra i tifosi, che venerdì con il Lecce sono pronti a riempire in massa lo stadio. La squadra, che ha dimostrato di essere con Fonseca, adesso, però, non può sbagliare. L’obiettivo è mantenere l’euforia di questi giorni per continuare a vincere. Solo così si impedirà di far ripartire il casting degli allenatori, davvero sgradevole, per un tecnico che è arrivato da poche settimane.

Fonseca dopo la vittoria del derby ha chiaramente esultato, ma ha invitato tutti ad avere equilibrio. Il portoghese, d’altronde, è consapevole del fatto che i momenti no, prima o poi, torneranno. Ma si spera il più tardi possibile. Sapere, però, di avere dalla propria parte il gruppo è fondamentale per guardare avanti con ottimismo. Il derby ha dimostrato che è così.

Milan, Fonseca conquista la squadra: il portoghese fa gruppo

Non solo allenamenti ad alta intensità a Milanello però. La squadra, come ha raccontato Paulo Fonseca alla vigilia in conferenza stampa, ha lavorato bene, dando segnali incoraggianti in vista della partita contro l’Inter. Erano parole che sembrano di circostanza, alle quali nessuno ha creduto, ma il campo poi ha dimostrato che fosse davvero così.

Ma il tecnico portoghese è stato bravo a fare gruppo nei giorni precedenti, in un clima davvero surreale. Come ha svelato, Peppe Di Stefano, in un intervento a Sky Sport, l’ex Lille ha, infatti, organizzato dopo l’allenamento di venerdì una grigliata con tutti calciatori e lo staff nel Centro Sportivo di Carnago. Chissà che non sia stato un ingrediente fondamentale per la vittoria del derby. Lo spirito di gruppo – come mai prima – si è certamente visto. Nonostante una formazione apparentemente super offensiva, il Milan ha trovai suoi equilibri e ogni calciatore si è sacrificato per l’altro per portare a casa una vittoria insperata. Ora sembrano davvero esserci tutte le componenti per poter far bene e guardare avanti con ottimismo.