Colpo a zero in Serie A, arriva Strootman: firma subito

Kevin Strootman vicino al ritorno in Serie A: l’olandese firma subito per il nuovo club, a caccia di rinforzi dopo il grave infortunio

Si avvicina il ritorno, oseremmo dire lampo, di Kevin Strootman in Seria A. Il centrocampista olandese è pronto a legarsi al suo nuovo club che è tornato sul mercato dopo il terribile infortunio accorso al suo giocatore nell’ultimo turno di campionato.

Quello di Malinovskyi per il Genoa si è trattata di una tegola pesantissima. Il centrocampista ucraino ha riportato la frattura del perone nel corso della partita persa 2-0 contro il Venezia ed è già stato operato con successo ad inizio settimana, ma ora i rossoblu dovranno fare a meno di lui per i prossimi 5-6 mesi. Un infortunio grave che costringe la squadra ligure a tornare immediatamente sul mercato, sondando la lista dei giocatori svincolati.

Tra i vari profili sondati dal Genoa ci sono gente come Antonio Candreva e Viktor Kovalenko, ma nelle ultime ore sta prendendo forza la pista che porta appunto a Strootman. Il centrocampista ex Roma e Cagliari ha già vestito la maglia rossoblu lo scorso anno e sarebbe propenso a tornare in Liguria per dare una mano al club in questo momento di difficoltà.

Genoa, infortunio Malinovskyi: Strootman in pole per sostituirlo

Sostituire un giocatore con caratteristiche uniche come quelle di Ruslan Malinovskyi non è semplice, ma il Genoa sta cercando un profilo che si avvicini quantomeno a quello del giocatore ucraino. Per questo motivo, in pole per prendere il posto del centrocampista ex Atalanta ci sarebbe ora Kevin Strootman pronto a tornare in Liguria dopo aver vestito la maglia del Grifone negli ultimi 2 anni.

Con i rossoblu, Strootman ha collezionato 57 presenze e segnato 2 reti ed avendo già lavorato con Gilardino lo scorso anno sarebbe per il Genoa un investimento intelligente a parametro zero. Il giocatore aveva lasciato il Grifone poiché non rientrava più nel progetto, ma l’infortunio di Malinovskyi ha cambiato tutte le carte in tavola e Strootman può tornare ad essere importante per il Genoa.

Ad ogni modo, come detto, Strootman non è l’unico nome sulla lista del Genoa per sostituire Malinovskyi sebbene sia il favorito. Oltre ai già citati Kovalenko e Candreva, nel mirino del Grifone ci sono anche due profili top che hanno già calcato i campi della Serie A quali l’ex Juventus Miralem Pjanic, svincolatosi dopo l’esperienza negli Emirati allo Sharjah FC, e l’ex Inter e Barcellona Rafinha, anche se per loro l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio.