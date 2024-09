Colpo di scena Daniel Maldini, Milan di sasso: lo vuole la rivale

Daniel Maldini ha lasciato il Milan per trasferirsi al Monza. Ora la sua avventura può proseguire altrove: il punto della situazione

La stagione di Daniel Maldini è iniziata con un super gol nel match, terminato 2 a 2, contro la Fiorentina. Dopo cinque giornate è dunque solamente una la rete del classe 2001, che in questa annata è chiamato a prendersi sulle spalle il Monza.

Le responsabilità per il giocatore, diventato di fatto una pedina inamovibile (Nesta lo ha sempre fatto partire dal primo minuto), sono, infatti, aumentate dopo le cessioni estive dei brianzoli. Al club lombardo serviranno inevitabilmente le sue giocate e soprattutto i suoi gol per riuscire a centrare la salvezza. Serve dunque un salto di qualità da parte di Daniel Maldini, che da quando ha iniziato a giocare a pallone ha gli occhi di tutti addosso. Ora ha pure quelli del Ct Luciano Spalletti, pronto a convocarlo in Nazionale. Dovrà chiaramente dare continuità alle sue giocate per conquistare i palcoscenici più importanti.

Al momento, però, ha perso quello del Milan. E’ successo in estate, con i rossoneri che di fatto hanno deciso di ‘regalare’ al Monza il figlio d’arte, trovando un accordo sul 50% della futura rivendita. Un accordo che in linea teorica permetterebbe al Milan di riportare a casa il giocatore a metà del prezzo, ma oggi questo scenario appare poco credibile, soprattutto con l’attuale dirigenza al comando del Diavolo.

Maldini lascia il Monza: trasferimento nella Capitale

Più facile vedere Daniel Maldini altrove, ma sempre in Serie A. Già la scorsa estate, d’altronde, il nome del talento italiano è stato accostato a diverse big.

Il figlio di Paolo, infatti, è stato cercato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che poi ha deciso di fare altre scelte. Ci ha pensato anche la Roma di Daniele De Rossi e la Fiorentina, dove avrebbe ritrovato Palladino, ma la scelta più logica è stata quella di far ritorno a Monza, dove di fatto è esploso. Con Adriano Galliani come dirigente e Alessandro Nesta come allenatore non poteva non essere la decisione migliore. Ma la prossima estate le cose potrebbero cambiare e se Maldini dovesse continuare a crescere, il salto in una grande sarebbe una conseguenza. Oggi, tra i club che lo stanno seguendo con maggiore attenzione, c’è la Lazio, che ha voglia di investire sempre di più sui giovani.