Partnership fra il Milan e la Repubblica Democratica del Congo, cos’è e come funziona

Il Milan potrebbe annunciare a breve una collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo, ma di cosa si tratta? Tutti i dettagli

Il Milan è fra i club più attivi in Italia per legami commerciali e partnership ma l’ultima, non ancora ufficializzata, ha creato tantissima curiosità fra i tifosi e non solo. I rossoneri, scrive Calcio&Finanza, potrebbero chiudere a breve un accordo con la Repubblica Democratica del Congo. Un tipo di partnership nuova in Italia ma non in Europa. Ma di cosa si tratta? Di seguito qualche dettaglio in merito.

L’accordo fra il Milan e la Repubblica Democratica del Congo si basa su un sostegno al paese e alla popolazione con una serie di progetti che riguardano il calcio ma non solo. Il governo congolese ha avviato da tempo una strategia a lungo termine per promuovere il paese come destinazione turistica ed esaltare quindi quelle che sono le grandi potenzialità del territorio. L’obiettivo è ovviamente quello di migliorare le condizioni di vita delle persone e la partnership con un club come il Milan non può che avvicinare il traguardo. Fra tutte le iniziative c’è, ovviamente, anche il contesto sportivo con bambini e giovani coinvolti.

Collaborazione Milan e Repubblica Democratica del Congo, cosa prevede

Infatti uno dei punti chiave del progetto è la promozione dello sport giovanile con la collaborazione di organizzazioni nazionali ed internazionali. La collaborazione sarebbe molto simile a quella fatta di recente dall’Arsenal con il Rwanda.

Un verbale del Consiglio dei Ministri recita: “il Ministro del Turismo ha sottolineato che si tratta di una partnership reciprocamente vantaggiosa tra questa prestigiosa squadra italiana (Milan, ndr) e il nostro Paese, che si inserisce nell’ambito della promozione della destinazione RDC tramite il turismo”.

Le conversazioni fra le parti, portate avanti sempre con il supporto e l’autorizzazione delle autorità italiane, risalgono alla scorsa estate: “Gli incontri nel corso della missione svolta in Italia lo scorso lugli hanno portato a questo progetto di Protocollo d’Intesa per promuovere la destinazione RDC sulla scena mondiale attraverso il calcio. Da qui la richiesta di approvazione di un progetto da parte del Governo, affinché il Ministero possa attivarsi per lanciare questa grande campagna promozionale e di comunicazione che mette in evidenza la destinazione RDC utilizzando, oltre al calcio, il nostro potente soft power”.

La partnership, spiega il Financial Times, dovrebbe durare tre anni. Un’altra notizia è che la collaborazione dovrebbe addirittura finire sulle maglie del Milan con il logo “Visit Congo”, probabilmente sul retro della divisa (lì dove c’era prima lo spazio occupato da WeFox), e sui banner di San Siro.