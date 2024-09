Vuole il Milan, la firma ormai è ad un passo

Nessun dubbio: il suo futuro è il Milan. La firma è sempre più vicina, arriva la conferma ufficiale direttamente da lui

Il Milan è in un momento chiave della propria stagione. La vittoria nel derby ha rilanciato le ambizioni della squadra di Fonseca, che ha adesso la possibilità di avvicinarsi alla vetta e di mandare un segnale anche a Juventus e Napoli. I rossoneri venerdì affrontano il Lecce a San Siro, una ghiotta opportunità per fare tre punti e poi seguire il week-end e vedere cosa accadrà.

L’eroe del derby è Matteo Gabbia: dopo la prestazione di altissimo livello, è riuscito addirittura a segnare il gol decisivo con il gol all’ultimo minuto, di testa, su cross di Reijnders. Solo un milanista come lui poteva regalare ai rossoneri la gioia nel derby e spazzare così la maledizione dopo averne persi sei di fila. La prossima settimana ci sarà la sosta e chissà se riuscirà finalmente a coronare un altro sogno: la convocazione in Nazionale. Matteo lo meriterebbe: Spalletti era a San Siro domenica e non può non aver visto la crescita esponenziale del difensore. Intanto però c’è un altro tema da affrontare: il rinnovo di contratto col Milan.

Gabbia verso il rinnovo: “Il Milan sa che mi piacerebbe”

In scadenza a giugno 2026, c’è ancora tempo e modo per discuterne ma Gabbia è ad oggi uno dei giocatori meno pagati di tutta la rosa. Lo stipendio del difensore è addirittura inferiore al milione di euro a stagione, nonostante sia da gennaio scorso uno dei migliori non solo fra i centrali ma di tutta la squadra. La società lo sa e per questo vuole rimediare con rinnovo e adeguamento il prima possibile.

La trattativa può entrare presto nel vivo e ieri, presente ad un evento, ha avuto anche modo di parlarne. “Non so cosa farà la società, loro sanno che mi piacerebbe rinnovare. Io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così“, ha detto Gabbia. Insomma, come previsto, nessuna fretta né necessità: Matteo aspetta il momento giusto e nel frattempo continua a dare il massimo per questa strada e questi colori, che indossa da quando aveva soltanto 12 anni. “In questo momento non ho l’esigenza, c’è già un contratto. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene: per me, per l’allenatore e per la società. Questa è la mia priorità“, ha aggiunto poi il difensore centrale. Parole che confermano quanto Gabbia sia l’eccezione in un mondo nel calcio senza più valori né riconoscenza.