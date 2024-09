Allegri è pronto a dire sì, l’affare si chiude nel momento più inaspettato

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina: accordo a sorpresa, l’affare si chiude nel momento più inaspettato

Ancora senza panchina in questo inizio di stagione, Massimiliano Allegri sta attendendo l’offerta giusta per tornare in pista dopo essere stato esonerato dalla Juventus al termine dello scorso campionato.

Il tecnico livornese ha finora rifiutato le offerte che gli sono pervenute, dicendo no al Benfica e ai club dell’Arabia Saudita, preferendo aspettare un’offerta da uno dei top campionati europei. Allegri vorrebbe continuare ad allenare in Italia, ma in Serie A al momento non ci sono sbocchi per lui e per questo il tecnico toscano si sta ora guardando intorno in attesa di offerte da qualche panchina prestigiosa d’Europa.

Offerta che potrebbe presto arrivare a sorpresa dall’Inghilterra, precisamente dal Manchester United. I Red Devils hanno cominiciato la stagione in maniera balbettante e dopo cinque giornate si ritrovano all’undicesimo posto con soli 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La zona europea è ancora lì a portata di mano e proprio per questo il club inglese starebbe pensando ad un cambio immediato in panchina per dare subito una scossa all’ambiente.

Manchester United, Ten Hag in bilico: spunta Allegri per la panchina

Già al termine della passata stagione, grazie alla vittoria della FA Cup, Erik ten Hag si è salvato per il rotto della cuffia, riuscendo ad ottenere la conferma per un’altra stagione. Tuttavia, l’inizio balbettante di questa stagione ha rimesso di nuovo in bilico il tecnico olandese che potrebbe essere esonerato qualora dovesse commettere ulteriori passi falsi e su di lui c’è l’ombra di Massimiliano Allegri.

I Red Devils, infatti, stanno pensando a sorpresa all’ex allenatore della Juventus per sostituire Ten Hag che nelle prossime partite si giocherà la propria panchina. Il pareggio ottenuto in Europa League con il Twente, non un avversario irresistibile, ha fatto storcere e molto il naso dalle parti di Old Trafford ed altri flop non saranno più ammessi.

L’avvento di Allegri sulla panchina del Manchester United lascerebbe tutti sorpresi, tifosi dei Red Devils compresi, in quanto in pochi avrebbero immaginato uno scenario simile, considerato soprattutto quanto fatto vedere dal tecnico livornese negli ultimi 3 anni. Per Allegri, invece, sarebbe l’occasione perfetta per riscattarsi e mostrare di poter ottenere ancora risultati, zittendo chi lo critica per il proprio stile di gioco.