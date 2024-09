Fonseca avvisa Chukwueze: ecco cosa deve cambiare per tenersi il Milan

Fonseca ha spiegato la situazione dell’esterno offensivo nigeriano, chiamato a cambiare marcia per essere importante nel Milan: ecco perché.

Sicuramente uno dei giocatori rossoneri più in ombra a inizio stagione è stato Samuel Chukwueze. Dopo un pre-campionato abbastanza incoraggiante, l’ex Villarreal non è riuscito a esprimersi ad alto livello nelle partite ufficiali.

Il 25enne nigeriano ha messo insieme 5 presenze, ma con solo 148 minuti in campo. È partito titolare contro Torino (60 minuti giocati) e Lazio (70), mentre nelle altre partite è subentrato nel finale. È successo anche nel derby contro l’Inter, dove all’ultimo aveva servito un comodo assist a Noah Okafor, il quale si è mangiato il facile gol del 3-1. E in vista di Milan-Lecce è nuovamente previsto che parta dalla panchina. Niente turnover, Paulo Fonseca vuole dare continuità alla formazione impiegata domenica scorsa. L’unico “escluso”, ma a causa di un leggero problema fisico, sarà Alvaro Morata: al suo posto giocherà Ruben Loftus-Cheek.

Chukwueze, serve una svolta per restare al Milan

A Chukwueze non rimane altro che cercare di farsi trovare pronto quando l’allenatore lo farà entrare in campo. Nei secondi tempi, con squadre più stanche e maggiori spazi, la sua velocità può essere un’arma letale. Ovviamente, l’obiettivo del giocatore è quello di non essere solo una riserva, ma di riuscire a conquistare uno status più importante al Milan. Strappare la titolarità a Christian Pulisic sulla fascia destra appare difficile, però deve convincere Fonseca a fidarsi maggiormente di lui.

Proprio Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce ha parlato chiaro sulla situazione del nazionale nigeriano, spiegando in cosa deve migliorare per poter essere un calciatore più incisivo: “Ha fatto una pre-stagione molto buona in partite contro grandi squadre nelle quali avevamo spazi. Quando siamo tornati in Italia, penso che lui non si sia trovato bene come nelle partite estive. Non c’è un problema di qualità, ma di fiducia. Ha bisogno di prendere fiducia e giocare in questo contesto della Serie A, che non ha spazio e richiede decisioni veloci e movimenti nei tempi giusti. Penso che sta capendo e sta migliorando. Nel derby è entrato bene, anche se pure lì c’era un contesto con tanto spazio. Deve crescere nelle partite in cui c’è meno spazio“.

Chiara l’analisi del mister: Chukwueze è bravo quando ha campo per poter esprimere la sua velocità e la sua abilità nel dribbling. Ma fatica in una situazione completamente diversa, che è quella che spesso si trova in Serie A, con squadre che magari giocano più chiuse e cercando di concedere meno spazi possibili. Sammy sta lavorando per migliorare ed è necessario che riesca a fare un salto di qualità, altrimenti il Milan considererà le eventuali offerte che arriveranno nel 2025. Per il suo acquisto nel mercato estivo 2023 erano stati investiti 20 milioni di euro fissi e l’accordo con il Villarreal prevedeva anche 7-8 milioni di bonus. Di circa 3,5-4 milioni lo stipendio netto annuo, invece. Vedremo se ci sarà una svolta.