Lo vuole Moncada: sarà a San Siro per Milan-Lecce

Il Milan è sulle tracce del giocatore ormai da tempo, stasera sarà a San Siro in occasione del match che vedrà i rossoneri contro il Lecce

Il calciomercato di gennaio è certamente un pensiero ancora molto lontano per il Milan. I rossoneri sono chiaramente concentrati sul campo, dove bisogna pedalare tanto per riprendersi i piani alti della classifica. Dopo il derby è tornato l’entusiasmo, ma non si può abbassare la guardia.

Fonseca e i suoi giocatori, chiaramente, sono concentrati e pensano solo ed esclusivamente alla partita di stasera contro il Lecce. Anche la dirigenza del Diavolo ha la testa sul campo, ma le giornate di Ibrahimovic, Moncada e Furlani sono intense e si lavora anche sul mercato. Le priorità di queste settimane sono sicuramente i rinnovi di Mike Maignan, Theo Hernandez e Matteo Gabbia, ma si tiene monitorata con attenzione la situazione legata a Ismael Bennacer.

L’idea di acquistare un nuovo centrocampista, infatti, è ancora viva, ma molto dipenderà da come i giovani Kevin Zeroli e Silvano Vos riusciranno a dare una mano alla squadra di Paulo Fonseca quando verranno chiamati in causa. Si sta dunque sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto che possa integrarsi con la squadra, ma allo stesso tempo gli uomini di Moncada sono a lavoro per segnare sul taccuino giocatori che possano fare a caso del Diavolo.

Calciomercato Milan, Moncada lo segue da tempo: stasera il giocatore è a San Siro

Tra gli elementi segnati sull’agenda di Goeffrey Moncada in questi anni c’è sicuramente Patrick Dorgu, che stasera con il suo Lecce arriverà a San Siro, per sfidare il Milan, in un mach valevole per la sesta giornata di Serie A.

Inevitabilmente la dirigenza rossonera seguirà con estrema attenzione la partita di un giocatore, che il Diavolo aveva pensato di acquistare per avere tra le mani un vice Theo Hernandez. Si fa riferimento a diversi mesi fa, ma il nome del classe 2004 continua ad essere sul taccuino del Milan. Oggi però il suo valore si è impennato e difficilmente il Lecce lo cederà per meno di 20 milioni.

Nel frattempo, il danese è diventato un vero e proprio jolly e basta vedere l’inizio di stagione per capire come abbia giocato praticamente in ogni ruolo: con la maglia del Lecce, così, si è disimpegnato ovviamente da terzino sinistro, ma anche un po’ più alto, facendo l’esterno sia a destra che dall’altra parte. Stasera, però, Luca Gotti, vista la squalifica Guilbert, starebbe pensando di farlo giocare sulla destra. Un nuovo esame che potrebbe renderlo ancora più appetibile, considerando che il Milan senza il rinnovo di Calabria sarebbe chiamato ad acquistarne due di terzini destri. Chissà che non possa bastare Dorgu.