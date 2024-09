Arriva la terribile notizia su Schumacher, tifosi distrutti

L’ex pilota della Ferrari al centro di una terribile notizia: Michael Schumacher, i tifosi non riescono proprio a crederci

Il pensiero rimane, evidentemente, legato alle grandi imprese di cui è stato capace in pista. Un pilota unico Michael Schumacher, una leggenda vivente che ha vinto tutto ciò a cui poteva puntare nel corso della sua straordinaria e irripetibile carriera.

Da qualche anno però il tedesco combatte con una condizione di salute complessa, figlia di un gravissimo incidente avvenuto il 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel. La caduta dagli sci, i soccorsi, Michael praticamente in fin di vita: dopo mesi di coma tornò a casa ma tutto era cambiato, lui stesso era un altro. Delle sue condizioni di salute, al momento, non si sa nulla: una chiara e decisa scelta della moglie Corinna che ancora oggi vuole tenere al riparo dai media l’adorato marito.

L’ex pilota della Ferrari e la sua famiglia, però, hanno dovuto affrontare situazioni davvero complicate. Da quella legata all’aspetto economico, con Corinna ‘costretta’ a vendere di tanto in tanto beni e cimeli per permettere le costosissime cure a Michael: si parla di oltre 70 milioni di euro in undici anni. Intanto, però, un altro momento orribile, durato mesi, si è presentato agli occhi della famiglia di Michael Schumacher.

Schumacher, ricatto e svolta: ecco cosa è successo

Tre uomini hanno tentato di ricattare Corinna, sua moglie, minacciandola di pubblicare sul dark web immagini e informazioni private, nonché foto, che riguardano l’ex pilota della Ferrari e le sue condizioni di salute dopo l’incidente di Meribel. La Procura di Wuppertal ha annunciato la denuncia e l’inizio di un’indagine approfondita.

Secondo l’accusa, i protagonisti del ricatto (per una cifra di 15 milioni di euro) sarebbero un uomo e suo figlio, spalleggiati da un ex addetto alla sicurezza della famiglia Schumacher che per anni ha lavorato a stretto contatto con il tedesco, arrivando a procurarsi per lungo tempo informazioni, foto e anche cartelle cliniche del ‘Kaiser’. Lo scorso giugno i tre erano stati fermati e le loro case perquisite: nelle scorse ore però sono spuntati nuovi incredibili dettagli. Il quotidiano tedesco ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ rivela infatti come uno dei tre criminali abbia copiato diversi documenti su dispositivi di archiviazione, dopo aver lasciato il suo lavoro come uomo della sicurezza della famiglia Schumacher nel marzo 2021

Due dischi rigidi e quattro chiavette usb, nei quali spunterebbero foto ma soprattutto video di Michael dopo il suo incidente sugli sci. Chiesta la prova dell’esistenza di tali dati, i ricattatori hanno fornito le istruzioni per creare un indirizzo email non rintracciabile a cui trasmettere i file. La polizia svizzera, contattata dalla famiglia del tedesco, è comunque riuscita a rintracciare il telefono utilizzato per le chiamate dei criminali, segnalando il tutto ai colleghi tedeschi. Sin dal suo grave incidente questo non è stato l’unico ricatto subito dalla famiglia di Schumi: già nel 2017 fu condannato un uomo di 25 anni per aver tentato di ricattare la moglie, Corinna, per 900mila euro, minacciando ripercussioni sui due figli Mick e Gina Maria.