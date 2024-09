È un Leao diverso, l’elogio di Fonseca: “Sta cambiando”

La conferenza stampa di Paulo Fonseca dopo la netta vittoria del Milan sul Lecce per tre gol a zero. Ecco tutte le dichiarazioni

Il Milan porta a casa i tre punti per la terza volta di fila in campionato e si gode, almeno per una notte, la testa della classifica. Considerando com’era iniziata la stagione, sembra davvero un grande traguardo. Ma la strada è ancora lunghissima e le difficoltà nel primo tempo della partita di questa sera ne sono una prova. Dopodiché il Milan ha dilagato con l’incredibile forza offensiva con tre gol in sei minuti.

I passi in avanti visti stasera: “Importante non prendere gol. Lecce ha fatto una partita positiva, ha avuto anche delle opportunità. Penso che la squadra è in crescita. Io voglio di più, è ovvio, penso che abbiamo avuto dei buoni momenti offensivi, abbiamo dominato ma dobbiamo imparare a giocare questo tipo di partite con più pazienza, con un gioco posizionale più rigoroso. Manca crescere a questo livello“.

Sulla decisione di schierare Morata: “Oggi ho parlato con i giocatori, mi ha detto che voleva giocare e per me era importante farlo giocare. Poi abbiamo gestito la situazione. Abbiamo avuto questa opportunità. Leverkusen? Sarà una partita diversa, siamo sfortunati perché iniziamo la Champions League con due squadre molto forti. Ma devo confessare che solo adesso comincerò a pensarci. Non perché non li conosco, perché mi piace molto e la guardo, ma il lavoro inizia adesso“.

Cosa è cambiato con Theo Hernandez e Leao: “Mai abbiamo avuto problemi fra noi. Ho preso la decisione di non farli giocare contro la Lazio, loro hanno capito e accettato, dopo quello che è successo è aver parlato tanto con loro per capire cosa stava succedendo, fisicamente e tatticamente, e per fargli capire la nostra forma di giocare, e cosa possono fare per aiutarci. E così sono entrati in quello che noi vogliamo. Theo Hernandez è stato uno degli ultimi, Leao non ha il 50% di allenamento fatto. Ha giocato tanto l’anno scorso, ha avuto la Nazionale, è arrivato senza fare niente durante l’estate: ha bisogno di tempo per stare fisicamente bene. Noi siamo stati sempre uniti, abbiamo parlato sempre tanto senza problemi“.

Fonseca in conferenza stampa: l’evoluzione di Leao

L’importanza di vincere questa partita: “Bisogna essere sempre equilibrati perché le cose possono cambiare. Questa settimana è stato importante vincere il derby, ma era importante vincere anche oggi altrimenti non aveva senso. I giocatori hanno fatto una partita seria. Mi sembra che abbiamo avuto buoni momenti in cui i giocatori cercano di fare ma in questi anni la squadra è stata diversa. Noi dobbiamo essere una squadra che domina partita ma spesso non c’è spazio e questo lo dobbiamo creare con un posizionamento rigoroso quando non ce n’è. La squadra ci ha provato ma io voglio di più, abbiamo modo di farlo“.

Cosa ha detto a Leao: “Parlare la stessa lingua è positivo perché è più facile. Io con lui ho sempre avuto un rapporto vicino, con una relazione aperta. Gli ho sempre detto che è un grandissimo giocatore ma adesso deve imparare ad essere un giocatore di squadra, che lavora per la squadra, che fa tanto per la squadra. Oggi ha fatto un grandissimo assist ma quello che mi piace di più è che aiuta di più a difendere, io penso che adesso è già diverso. Perfetto? No, non lo è. Lo fa sempre? No, ma lo fa tante volte. E questo per me è molto importante e valuto questo sforzo“.