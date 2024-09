Sgambetto a Thiago Motta: 35 milioni di euro sul piatto

Svolta sul mercato, il Milan prova a soffiare un super colpo a Thiago Motta: servono 35 milioni di euro per superare la Juventus

La sfida tra Juventus e Milan potrebbe non riguardare solo la lotta scudetto, in questo folle campionato ancora senza padroni. Accomunate da strategie societarie sempre più vicine, dopo il cambio di rotta del club bianconero, le due squadre potrebbero presto entrare in rotta di collisione anche sul mercato. Lo dimostra l’interessamento, maturato negli ultimi giorni, da parte dei vertici rossoneri per uno dei grandi obiettivi della Juventus per le prossime sessioni.

Non si può ancora parlare di trattativa in corso. In questa fase della stagione, con il mercato estivo finito da poche settimane, ci si proietta avanti tramite sondaggi che possono trasformarsi in suggestioni. A quanto sembra, però, gli interessi del Milan e della Juventus potrebbero coincidere, con Fonseca pronto a frenare la corsa di Thiago Motta con il più classico degli ‘sgambetti’.

Nonostante una rosa già forte e ancora da scoprire in alcuni uomini chiave, i dirigenti del Milan sanno infatti di dover rafforzare alcuni reparti. In particolare, la volontà sembrerebbe quella di regalare al tecnico portoghese almeno un altro difensore centrale di livello internazionale, una sorta di alter ego a Pavlovic, per avere maggiori garanzie soprattutto in caso di passaggio ai playoff di Champions League, obiettivo minimo per la campagna europea dei rossoneri. E il nome giusto potrebbe essere quello di un mancino seguito con grande attenzione negli ultimi tempi anche da Thiago Motta.

Il Milan sfida la Juventus per il difensore: concorrenza spietata, servono 35 milioni

Il prezzo è già stato fissato: per poter arrivare al talentuoso difensore nel mirino di Juventus e Milan servono almeno 35 milioni. Non pochi, se consideriamo che la coppia titolare in casa rossonera è formata da Pavlovic e Tomori, quasi due inamovibili, mentre alla Juventus il rendimento di Gatti, Bremer e compagni è stato fin qui impeccabile.

Tuttavia, nel mercato non ci si può mai adagiare sugli allori. Ed è per questo che in vista della prossima stagione il tecnico bianconero avrebbe già messo in cima alla lista dei propri obiettivi un difensore centrale potenzialmente in grado di diventare, nei suoi piani, quello che Calafiori è stato per lui a Bologna lo scorso anno.

Classe 1997, difensore centrale di piede mancino, all’occorrenza anche terzino sinistro, David Hancko è da diverse stagioni ormai un pilastro della retroguardia del Feyenoord e ormai sembrerebbe pronto per il definitivo salto di qualità nella sua carriera, considerando che in passato ha già giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina, ma quando non era ancora evidentemente pronto per certi palcoscenici.

Oggi le cose sono cambiate completamente. Ritenuto uno dei migliori centrali in Europa, è stato accostato negli ultimi tempi anche all’Atletico Madrid, ma il Milan sarebbe pronto ad anticipare la concorrenza, soprattutto in caso di addio di Theo Hernandez a fine stagione. Senza il francese, i rossoneri si ritroverebbero infatti con tanto denaro da spendere e la voglia di rinforzare la difesa portando a casa sia un centrale duttile come lo slovacco che un sostituto del francese sulla sinistra, con la consapevolezza che trovare un nuovo Theo sarebbe comunque un’impresa ardua.