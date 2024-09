Theo Hernandez eguaglia Maldini: il traguardo raggiunto e la risposta di Paolo (FOTO)

Contro il Lecce il terzino sinistro francese ha agguantato un record nella storia rossonera: ora può anche pensare di superare il suo idolo Maldini.

Il Milan aveva una missione chiara dopo la vittoria nel derby: battere il Lecce e aumentare la propria fiducia in vista dell’impegno di Champions League contro il Bayer Leverkusen. È stata compiuta e c’è anche lo zampino di Theo Hernandez nel 3-0 rifilato alla squadra di Luca Gotti.

A sbloccare la partita era stato un gol di testa di Alvaro Morata, poco dopo il francese ha raddoppiato con un nel tiro di sinistro sfruttando l’invitante assist di Rafael Leao. Il tris è stato firmato da Christian Pulisic. Tutti i gol sono stati segnati in pochi minuti del primo tempo, cosa che ha permesso ai rossoneri di andare all’intervallo molto tranquilli e con la mentalità di gestire le energie nella ripresa. Il match si era messo nel modo migliore possibile.

Theo Hernandez agguanta un primato del suo idolo

Quello segnato da Hernandez contro il Lecce non è stato un gol banale. Non solo perché ha permesso alla squadra di andare sul 2-0, ma anche perché si è trattato del suo gol numero 29 in Serie A. Ha raggiunto Paolo Maldini come difensore del Milan con più marcature nel campionato italiano. Detiene un record assieme al suo idolo, nonché la persona che nel 2019 lo ha convinto a trasferirsi a Milano quando sembrava ormai fatta per il suo passaggio al Bayer Leverkusen.

Intervistato da Sky Sport nel post-partita a San Siro, l’ex Real Madrid ha così risposto quando gli è stato detto del traguardo raggiunto: “Non lo sapevo. Sono felice di fare gol con questo club e spero di farne altrettanti“. Su Instagram ha poi sottolineato il fatto: “Vittoria e 29 gol con il Milan: felice di eguagliare il mio idolo Paolo Maldini!! FORZA MILAN“. E Maldini gli ha risposto: “Grande Theo. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te ne sono bastati 5. Sei speciale!“.

Dopo Milan-Lecce al giocatore è stato chiesto del suo futuro, visto che ha un contratto fino a giugno 2026: “Sono molto felice qua, la gente mi vuole bene, la squadra mi vuole bene. Questa è la cosa più importante“. Il Milan spera di trovare un accordo per il rinnovo, cosa che sembra più vicina con Mike Maignan (anche lui scadenza giugno 2026). Theo è considerato un giocatore molto importante e c’è la voglia di blindarlo contrattualmente. I contatti sono in corso e l’auspicio è quello di giungere a un’intesa entro la fine dell’anno. Le parti vogliono continuare assieme e c’è fiducia che tutto vada per il meglio.