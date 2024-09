Il Bayer Leverkusen si salva contro il Bayern Monaco: il Milan prende appunti

Bayern superiore alla squadra di Alonso, che però è riuscita a strappare un pareggio a Monaco: Fonseca avrà sicuramente studiato gli avversari.

Il Milan è reduce da tre vittorie di fila in campionato, l’ultima venerdì sera a San Siro contro il Lecce. Arriverà con fiducia all’impegno di Champions League in programma martedì sul campo del Bayer Leverkusen.

Sarà un grande banco di prova per la squadra di Paulo Fonseca, in crescita delle ultime partite ma ancora lontana dall’essere quella che l’allenatore portoghese vorrebbe. Ottenere un risultato positivo alla BayArena non sarà semplice, servirà una prestazione di altissimo livello. Nessuno potrà permettersi di non giocare al 100% delle proprie possibilità. Già contro il Liverpool si è visto cosa può succedere in Champions quando affronti una squadra forte e non dai il massimo. Si rischiano delle umiliazioni.

Milan, come arriva il Bayer Leverkusen alla sfida Champions

Ci si aspetta un Milan all’altezza in Germania, dove troverà un Bayer Leverkusen reduce dal pareggio 1-1 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Uno scontro diretto nel quale i padroni di casa sono stati superiori e avrebbero meritato la vittoria, però non sono stati sufficientemente precisi in fase offensiva e non hanno sfruttato le situazioni pericolose create.

18 tiri totali da parte della squadra di Vincent Kompany, che solamente 3 volte ha inquadrato la porta: scarsa precisione evidente. Ci sono stati anche 2 legni colpiti da Serge Gnabry nel giro di pochi secondi: prima ha preso il palo e poi la traversa. Era il 48′, con il risultato di 1-1.

A passare in vantaggio per primo era stato il Bayer Leverkusen grazie a un tiro da fuori area di Robert Andrich al 31′. Al primo tiro importa (a fine partita saranno 2 in totale), i ragazzi di Alonso hanno sbloccato il match. Ma al 39′ è arrivata la rete del pareggio firmata Aleksander Pavlovic con una fantastica conclusione al volo dalla distanza. Le Asprine hanno subito un gol per la quinta giornata consecutiva.

Quello del Bayern Monaco è stato un dominio del gioco che ha costretto il Bayer Leverkusen ha fare una gara soprattutto difensiva. Possesso palla del 69% per i bavaresi, che hanno collezionato anche 6 corner contro 1. La squadra di Alonso non ha giocato sui livelli che le hanno permesso di vincere la scorsa Bundesliga, ma comunque in classifica sono terzi a -3 dai rivali. Anche quando crea poco, trova il modo di poter fare male agli avversari. E difensivamente sa concedere poco, infatti la squadra di Kompany ha avuto solo una chance davvero nitida in area di rigore. Martedì sera il Milan deve evitare distrazioni dietro ed essere concreto quando ha delle occasioni.