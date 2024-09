La provocazione fa infuriare i tifosi di Sinner, adesso è bufera

La provocazione che riguarda Jannik Sinner ha fatto impazzire tifosi e appassionati di tennis: un’uscita non troppo felice dopo l’ultima volta

Il nostro campione è ancora al centro dell’attenzione per quanto riguarda la vicenda doping che lo aveva visto protagonista all’inizio di questa stagione. Ora c’è il ricorso della Wada di mezzo ed è arrivata una battuta che non ha fatto troppo piacere a nessuno.

Dalla vicenda archiviata al rischio che ci sia un lungo strascico nel prossimo futuro. Il caso doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner sembrava aver visto già scritta la parola fine con l’indagine interna della International Tennis Integrity Agency (Itia). L’organizzazione interna al mondo del tennis ha stabilito che il numero uno del mondo era “esente da colpa o negligenza” e per questo ha deciso di assolverlo completamente, senza comminare squalifiche e archiviando il caso.

Adesso, però, è scesa in campo la Wada, che dopo un iniziale silenzio ha deciso di presentare lo scorso 26 settembre un ricorso al Tas. La doppia positività al clostebol non ha convinto a pieno l’organizzazione mondiale anti doping e per questo bisognerà approfondire la vicenda. Secondo la Wada “la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non è corretta a pieno” e per questo merita un ricorso.

Resta da capire quello che potrà succedere adesso e quale sarà la sentenza del tribunale arbitrale dello sport, fermo restando che per casi del genere si rischia una squalifica di 1 o 2 anni.

Jannik Sinner ancora nel mirino di Kyrgios: la sua ultima storia è un attacco diretto

Il ricorso presentato dalla Wada sembra aver ispirato uno dei più grandi contestatori della vicenda Sinner, ovvero Nick Kyrgios. Il tennista australiano aveva già detto la sua per la mancata squalifica del numero uno del ranking, parlando di un atteggiamento nei suoi confronti rispetto ad altri tennisti.

Ora, dopo l’intervento dell’organizzazione internazionale per la lotta al doping, Kyrgios ha rincarato la dose. Nelle stories di Instagram ha deciso di fare una chiara allusione al campione italiano, pronunciando le seguenti parole: “Forse non così innocente dopo tutto, eh?“, aggiungendo anche una risatina molto provocatoria.

La storia è stata pubblicata quasi in concomitanza con l’uscita della sentenza ed aveva come canzone di sottofondo “The Way I Am” di Eminem, con tanto di copertina in mostra. Il testo del brano già toglieva molti dubbi ma le parole di Kyrgios hanno fugato ogni perplessità. Chissà come l’avrà presa Jannik.