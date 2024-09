La stella della nazionale nel mirino, che regalo per Fonseca

Il Milan punta la stella della Nazionale: regalo per Fonseca già a gennaio, tutti i dettagli per questo importante colpo

Il Milan sembra aver intrapreso la strada giusta con tre vittorie di fila in campionato. Paulo Fonseca adesso si prepara per il ritorno in Champions League e per la seconda giornata contro il Bayer Leverkusen. Sarà una sfida complicatissima ma adesso i rossoneri sono una squadra nuova e rivitalizzata e può sperare di fare risultato. Sarebbe molto importante dopo il ko all’esordio col Liverpool.

Mentre la squadra è concentrata sul campo e sulle prossime partite, la società pensa anche al futuro e ragiona sulle mosse da fare. In questo momento la priorità solo i rinnovi di contratto: Mike Maignan è quello più vicino alla firma. I contatti sono molto positivi e il francese si sta convincendo. Una bella notizia per i tifosi che temevano un suo addio. Sarà complicata anche la trattativa con Theo Hernandez, anche lui come il portiere in scadenza a giugno 2026. Entro i prossimi mesi potrebbe rinnovare anche Matteo Gabbia, ad oggi uno dei meno pagati della rosa. E attenzione alle mosse di mercato: i rossoneri continuano a seguire la stella della Nazionale che può arrivare già a gennaio.

Il Milan vuole il centrocampista: un italiano in rossonero

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e avrebbe bisogno di innesti anche italiani. Ecco perché fra gli obiettivi più forti c’è Samuele Ricci, il mediano del Torino, fra i protagonisti di questo inizio di stagione. Il giocatore sta crescendo a dismisura ed è sempre più facile pensare ad un salto di qualità, magari anche prima del previsto.

Come scrive il Corriere dello Sport, il Milan sta continuando a seguirlo con attenzione e sta allacciando i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Il Torino è come sempre una bottega cara, e se si tratta di giovani italiani il margine di investimento diventa ancora più alto. Rossoneri avvisati quindi: se vogliono Ricci, dovranno sborsare dai 20-25 milioni. Una spesa tutto sommato corretta per un giocatore che rinforzerebbe parecchio la rosa, oltre a risolvere il solito problema delle liste. Il Milan riuscirebbe così a portare a casa un italiano forte, di grande prospettiva, protagonista in Nazionale e che possa fare anche il titolare. Vedremo come si svilupperà la situazione, non è da escludere che i rossoneri possano decidere di prenderlo anche già a gennaio.