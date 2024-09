Loftus-Cheek al bivio, centrocampista o attaccante: così si gioca il futuro

Così si gioca il futuro. Ruben Loftus-Cheek è sotto esame. Serve una scossa per riprendersi il Milan di Paulo Fonseca

“Uno dei segreti di questa mini serie positiva secondo me è nei movimenti di Tammy Abraham e Alvaro Morata. Entrambi sono giocatori molto mobili che aiutano i centrocampisti e aprono gli spazi. In particolare questo lavoro lo fa molto bene lo spagnolo: spesso si abbassa senza poi perdere lucidità in zona gol“.

Parla così Fabio Capello, oggi a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore, oggi opinionista a Sky Sport, prova a spiegare uno dei motivi che sta spingendo Paulo Fonseca a puntare su i due centravanti, Abraham e Morata, insieme a Christian Pulisic a destra e Rafa Leao a sinistra. Una formazione apparentemente spregiudicata, che invece ha ha dimostrato di poter avere i propri equilibri.

A farne le spese, rispetto alle partite precedenti, è certamente Ruben Loftus-Cheek, che prima del derby era stato, di fatto, un titolare inamovibile. Per l’inglese, infatti, c’erano state quattro partite di campionato e una di Champions League da titolare. In Serie A, addirittura, non era mai stato sostituito. Fonseca lo ha fatto giocare soprattutto da trequartista, ma anche da centrocampista, quando ha provato Reijnders sotto la punta.

Ma la svolta tattica, avvenuta, contro l’Inter lo ha portato in panchina. Ora Loftus-Cheek dovrà rimboccarsi le maniche per provare a prendersi il Milan.

Milan, enigma Loftus-Cheek: futuro a rischio

Ruben Loftus-Cheek ha così perso il suo ruolo centrale, che aveva avuto lo scorso anno con Stefano Pioli, all’interno del Milan.

Se Fonseca dovesse continuare a giocare con il 4-2-4, le possibilità di giocare per l’inglese saranno tante, ma non sarà mai una prima scelta. L’ex Chelsea può chiaramente essere schierato al posto di Reijnders, vicino a Fofana, o al posto di Alvaro Morata. Ma è evidente che ad oggi ci sono calciatori che appaiono certamente più funzionali al gioco di Paulo Fonseca, rispetto a Ruben Loftus-Cheek. Non sono, dunque, tempi facili per l’inglese che dovrà provare a dimostrare di essere utile alla causa, soprattutto quando giocherà da centrocampista, visto lo scarso numero di giocatori in questo ruolo dopo l’infortunio di Ismael Bennacer. Dovrà convincere proprio tutti se vuole tenersi stretto il Milan perché altrimenti in futuro le scelte potrebbe essere altre. Ruben Loftus-Cheek, protagonista lo scorso anno con Stefano Pioli in panchina, dunque, sarà sotto esame in queste prossime partite. C’è il Milan come premio.