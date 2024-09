Se lo prende Pioli, al Milan vanno 5 milioni di euro

Stefano Pioli ha iniziato al meglio l’avventura in Arabia Saudita con due vittorie consecutive e guarda in casa Milan per il mercato.

Il passaggio di Stefano Pioli alla guida dell’Al-Nassr ha consentito al Milan di risparmiare diversi mesi di stipendio dell’ex tecnico rossonero ed ora, grazie a lui, potrebbero arrivare cinque milioni di euro.

Buon momento sia per il Milan che per Stefano Pioli con i rossoneri che, grazie al successo contro il Lecce sembrano aver sistemato in maniera definitiva un inizio di stagione da dimenticare in campionato. L’ex tecnico rossonero è partito nel migliore dei modi alla guida dell’Al-Nassr collezionando due successi nelle prime due partite di campionato. Le strade potrebbero però presto tornare ad incrociarsi con l’allenatore che guarda in casa Milan per rinforzare la propria squadra cercando di portare in Arabia Saudita uno dei suoi fedelissimi del periodo rossonero.

Milan, arriva l’offerta dell’Al-Nassr: cinque milioni di euro

L’Al-Nassr, sotto consiglio di Stefano Pioli, ha messo nel mirino Davide Calabria, terzino destro del Milan che potrebbe salutare i rossoneri a gennaio avendo il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Motivazione per la quale il club meneghino potrebbe dare l’ok ad un’offerta da circa 5 milioni di euro.

Le trattative per il rinnovo di Davide Calabria procedono a rilento con le due parti che appaiono ben lontane da un accordo. La distanza tra domanda ed offerta è ancora molto ampia e, se non dovesse arrivare un’intesa entro la fine dell’anno il Milan aprirebbe ad una sua cessione in vista del mercato di gennaio per cercare di monetizzare il più possibile e non perderlo a costo zero in estate.

La volontà del terzino destro è quella di restare al Milan ma la presenza di Emerson Royal rischia di togliere diverso spazio al laterale che potrebbe prendere in considerazione una nuova avventura per il suo futuro. La chiamata di Stefano Pioli consentirebbe a Calabria di andare ad alzare in maniera netta il suo ingaggio lasciando però il calcio europeo e la possibilità di giocare ad alti livelli.

Non mancano gli interessi da parte di squadre europee nei confronti del terzino del Milan. La Roma segue la situazione relativa al laterale anche se l’arrivo di Juric in panchina rischia di complicare il suo inserimento dal punto di vista tattico. Valencia e Marsiglia sono invece alla finestra, pronte a fare un tentativo nel caso in cui Davide Calabria dovesse liberarsi a costo zero.