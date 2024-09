Al Milan il nuovo Lautaro: occhi puntati sulla stella argentina

Il Milan potrebbe decidere di mettere le mani su un nuovo attaccante in estate. Il giocatore è stato individuato: il punto della situazione

L’inizio di stagione per l’attacco del Milan è stato certamente positivo. L’addio di Olivier Giroud non si sta facendo sentire. La scelta di puntare su Alvaro Morata, dopo aver perso Joshua Zirkzee, è stata dunque più che giusta: lo spagnolo, così sta trascinando il Diavolo, dando l’esempio ai compagni, ma segnando anche gol pesanti, come quello contro il Torino, che ha dato via alla rimonta, e quello contro il Lecce, che ha sbloccato un match che rischiava di complicarsi.

La scelta estiva di puntare su un calciatore che il prossimo 23 ottobre compirà 32 anni, in realtà, non era piaciuta molto ai tifosi, che speravano di poter mettere le mani su un giovane centravanti, ma così non è stato. E’ evidente che Goeffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic dovranno lavorare all’acquisto di un altro attaccante da affiancare ad Alvaro Morata. Tammy Abraham in questi mesi si giocherà il futuro: l’inglese, arrivato in prestito dalla Roma, può rappresentare un’opportunità, ma dovrà dimostrare di valere la maglia del Milan. Il suo inizio è stato positivo, ma oltre alla grande volontà e predisposizione servono i gol e fino ad oggi ne è arrivato solamente uno dal dischetto, ma la fiducia è massima.

Calciomercato Milan, un nuovo attaccante dalla Serie A

Pensare di poter puntare su Sesko e Gyokeres, accostati al Diavolo la scorsa estate, appare alquanto complicato. I loro prezzi, infatti sono fuori dalla portata del Milan, che dovrà così essere bravo a cercare giocatori che non sono ancora del tutto sotto la luce dei riflettori.

Serve muoversi in anticipo e scommettere su calciatori giovanissimi che sono pronti a spiccare il volo, meglio se stanno imparando a conoscere la Serie A. Ecco così che non si può ignorare l’esplosione di Santiago Castro, che di fatto ha raccolto l’eredità di Joshua Zirkzee. Dopo qualche mese di adattamento, l’argentino, che ha compiuto 20 anni solo lo scorso 18 settembre, si è preso sulle spalle il Bologna, dimostrando di vedere la porta. Sono così tre i centri in Serie A: il primo è arrivato contro il Como e può essere considerato la classica rete di rapina. Con quelli contro il Monza e l’Atalanta, invece, Castro ha dimostrato di avere un grande tiro dalla distanza.

Il calciatore sta inoltre facendo vedere di essere bravo nel legare il gioco e di mettersi a disposizione dei compagni. Per caratteristiche fisiche e tecniche, in Argentina, molti lo paragonano a Lautaro Martinez. Il classe 2004, che ha conquistato Vincenzo Italiano, ha inoltre una dote che inevitabilmente fa impazzire gli allenatori, quella di non darsi mai per vinto, risultando davvero instancabile. Castro ha tutto per esplodere e al Milan un giocatore così potrebbe davvero far comodo.