Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca cambia: tre possibili novità di formazione

Come cambia la formazione per Bayer Leverkusen-Milan: tre possibili novità, le ultimissime

Il Milan si prepara per la grande sfida di Champions League di domani. Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, adesso Paulo Fonseca punta a fare risultato anche nel torneo europeo. L’esordio è andato piuttosto male con la brutta sconfitta contro il Liverpool. In Germania altra sfida contro una big, e anche questa sarà davvero molto complicata.

La buona notizia per il tecnico portoghese è che tutta la rosa è a disposizione. Tutti presenti all’allenamento di rifinitura, anche Calabria, Okafor e Morata. Tutti e tre sono quindi a disposizione: lo spagnolo aveva accusato leggeri problemi fisici dopo il Lecce, gli altri due invece venivano da diversi giorni di personalizzato. Il loro rientro consente a Fonseca di fare ragionamenti più ampi in merito ad un possibile turnover: è vero che in questo momento c’è necessità di continuità, ma è fondamentale gestire bene le forze in vista anche della partita con la Fiorentina di domenica. Ecco perché a Leverkusen potremmo vedere tre cambi di formazione.

Loftus-Cheek torna titolare? Le ultime

Nonostante sia pienamente a disposizione, il Milan non vuole comunque rischiare troppo con Morata. Che, ricordiamo, avrebbe dovuto saltare la partita col Lecce a causa di una borsite. Alla fine ce l’ha fatta, ha giocato e ha anche segnato, per poi uscire nel secondo tempo. Ecco perché domani potrebbe partire dalla panchina.

In questo momento infatti sembra in vantaggio Loftus-Cheek, pronto a riprendersi il posto da titolare nel ruolo di (per convenienza) trequartista. L’inglese è rimasto fuori negli ultimi match e adesso è pronto per tornare. Vedremo poi quale posizione occuperà in fase di possesso e in quella di non possesso in relazione a quella dei suoi compagni di squadra, in particolar modo Reijnders. Oltre all’ex Chelsea, potrebbero esserci altri due cambi.

Emerson Royal viene da un periodo molto dispendioso dal punto di vista fisico e per questo potrebbe sedersi in panchina domani. Il rientro di Calabria cade a pennello: il capitano potrebbe riprendersi il posto da titolare sulla fascia destra. E, a proposito di difesa, occhio alla soluzione Pavlovic al centro al fianco di Matteo Gabbia. Tomori viene da ottime prestazioni e quindi Fonseca potrebbe anche decidere di dargli continuità, il centrale serbo però scalpita; difficile pensare di poter togliere Gabbia in questo momento, nettamente il miglior difensore in rosa anche per il modo di difendere dei rossoneri.