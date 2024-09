Doppio colpo di mercato durante la sosta: il Milan vuole chiudere subito

Il Milan si prepara ad un doppio affare da urlo: sprint della dirigenza, ecco i colpi in canna che i rossoneri vogliono chiudere subito

Il ritorno al 4-2-3-1 non sembra aver cambiato l’efficacia del Milan di Fonseca che dopo il successo nel derby grazie al gol di Gabbia, si ripete con un fragoroso 3-0 a San Siro ai danni del Lecce. Sono bastati pochi minuti a Morata, Theo Hernandez e Pulisic per chiudere la pratica giallorossa.

Tre punti che muovono la classifica del ‘Diavolo’ e fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti. A partire da quello delicato, estremamente insidioso, rappresentato dal big match della seconda giornata di Champions League. Martedì andrà in scena alla Bayarena Bayer Leverkusen-Milan, una sfida dal grande fascino che metterà alla prova i ragazzi di Fonseca contro un avversario capace di fare il vuoto dietro di sé in Bundesliga nella passata stagione. Poi la Fiorentina, in trasferta, prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali.

Nel mezzo si porteranno avanti i progetti, soprattutto in sede di calciomercato. Paulo Fonseca è seriamente convinto dal valore della sua squadra e per questo in vista di gennaio saranno graditi solo colpi in grado di integrare ed arricchire il gruppo rossonero: in tal senso, non sarà affatto semplice. Parallelamente però la dirigenza di Via Aldo Rossi sta portando avanti due affari, sottotraccia, per i quali potrebbero arrivare ben presto le firme. Una situazione che farebbe letteralmente impazzire di gioia i tifosi del Milan.

Milan show: la doppia firma è imminente

In casa rossonera si valutano nuovi acquisti, qualche cessione vista l’abbondante rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Ma anche il capitolo rinnovi è pronto a prendersi una buona fetta dell’attenzione del popolo milanista.

E così si torna a parlare con decisione riguardo al rinnovo di Mike Maignan e Theo Hernandez. Il portiere francese è in scadenza il 30 giugno 2026 con la società di Via Aldo Rossi e, al netto di una stagione tutt’altro che brillante, rimane uno dei pezzi pregiati a disposizione di Fonseca. Il Milan sta lavorando per prolungare il contratto dell’estremo difensore transalpino, adeguando in maniera corposa anche lo stipendio che potrebbe pareggiare quello di Leao da 8 milioni di euro.

Per quel che riguarda Theo Hernandez, il legame con la piazza rossonera è indiscutibile. Su queste basi si sta portando avanti il discorso rinnovo che durante la sosta potrebbe portare novità assai gradite al popolo rossonero. Come Maignan, pure il terzino è in scadenza tra poco più di un anno e mezzo ma l’intenzione è di portare avanti un doppio sacrificio per tenerli a lungo a Milanello. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbero arrivare novità rilevanti in tal senso: i tifosi non aspettano altro che firme e doppio annuncio.