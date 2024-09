Zirkzee affonda con il Manchester United: doppia scelta sbagliata?

Momento difficile per Zirkzee e i Red Devils, nell’ultima giornata di Premier League brutta prestazione e sonora sconfitta.

Il Manchester United ha fatto un calciomercato estivo in entrata molto dispendioso, ma finora non è riuscito a raccoglierne i frutti sul campo. Uno dei colpi della campana acquisti è stato Joshua Zirkzee, che sta ancora prendendo le misure al calcio inglese e che sta incontrando qualche difficoltà.

L’attaccante olandese aveva debuttato facendo gol allo stadio Old Trafford e permettendo ai Red Devils di vincere 1-0 contro il Fulham nella prima giornata di campionato. Sembrava l’inizio di una bella storia, ma poi le cose sono andate diversamente e non ha più segnato. La squadra di Erik ten Hag sta faticando parecchio. In Premier League è dodicesima con 7 punti in 6 giornate e in Europa League ha esordito pareggiando 1-1 contro il Twente.

Manchester United, così non va: Zirkzee ha sbagliato scelta?

Nell’ultimo turno di campionato il Manchester United ha subito una pesante sconfitta 3-0 all’Old Trafford contro il Tottenham. Una vera umiliazione, dovrebbe portare la dirigenza a valutare seriamente l’esonero di ten Hag, che non sembra in grado di tirare fuori tutto il potenziale da una squadra che ha dei valori, anche se magari non è stata assemblata al meglio.

Zirkzee contro il Tottenham è partito titolare per la quinta volta in stagione (8 presenze totali), ma è stato sostituito nell’intervallo. Primo tempo tempo deludente nel quale ha anche fallito una ghiotta occasione da gol. L’espulsione di Bruno Fernandes ha spinto ten Hag a sostituire lui per inserire Casemiro, rinforzando così il centrocampo. Una scelta che comunque non ha pagato, dato che i Red Devils hanno subito altri due gol nella ripresa.

Sui social network non mancano i commenti di tifosi che hanno dubbi sull’effettivo valore di Zirkzee, costato circa 43 milioni di euro di cartellino più altri 10 di commissione a Kia Joorabchian, il noto manager che cura gli interessi del giocatore e le cui richieste hanno fatto scappare il Milan.

A proposito del Milan, c’è chi si chiede se l’attaccante olandese abbia sbagliato a non preferire la permanenza in Serie A rispetto a un’avventura in Premier League. Forse non era ancora pronto per il campionato inglese, soprattutto considerando che è approdato in una squadra con tanti problemi come il Manchester United. Zirkzee non è certamente il primo talento che arriva e fa fatica, quello dei Red Devils non sembra l’ambiente migliore per essere valorizzati in questi anni.

Sicuramente non può essere lui il salvatore della patria, visto che è reduce da un’esperienza a Bologna, quindi va un po’ aspettato. Non è l’attaccante affermato di cui probabilmente avrebbe avuto bisogno ten Hag, che invece ha scelto di puntare sul connazionale dopo aver fatto spendere al club oltre 70 milioni per prendere Rasmus Hojlund dall’Atalanta ad agosto 2023.

Forse sia i Red Devils che Zirkzee avrebbero dovuto fare scelte diverse nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Anche se adesso è nel mirino della critica, così come praticamente tutti i suoi compagni, è presto per bocciare completamente l’ex Bologna. Ha ancora tempo per riscattarsi, soprattutto se dovesse arrivare un nuovo allenatore in grado di tirare fuori il meglio da lui e dal resto della squadra. Vedremo se Joshua dovrà pentirsi di aver preferito lo United al Milan e ad altre opzioni.