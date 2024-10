Bayer Leverkusen-Milan in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita di Champions League.

Ritorna la Champions League e il Milan affronta il temibilissimo Bayer Leverkusen. Ottenere un risultato positivo alla BayArena non sarà facile però la squadra di Paulo Fonseca cercherà di dare seguito al momento positivo che sta vivendo in Serie A. Giocare contro i ragazzi di Xabi Alonso è un test di maturità molto importante.

Bayer Leverkusen-Milan

Bayer Leverkusen-Milan: cronaca e risultato live

18′ – Il Milan non è ancora riuscito a calciare in porta, i padroni di casa continuano ad avere supremazia in campo.

13′ – Il Bayer Leverkusen fa la partita, il Milan è attendista e cerca di chiudere gli spazi.

8′ – Ammonito Garcia per fallo netto su Pulisic, che sulla fascia destra gli stava scappando in velocità.

3′ – Maignan ancora decisivo, stavolta sul colpo di testa di Hincapie su corner.

3′ – Boniface pericoloso con un tiro dall’interno dell’area, Maignan respinge.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 21:00 l’arbitro Schärer fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Xabi Alonso e Paulo Fonseca

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, García, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovár, Lomb; Andrich, Arthur, Belocian, Hofmann, Mukiele, Palacios, Schick, Tella, Terrier. All.: Xabi Alonso.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah; Chukwueze, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer (SUI).