Fonseca lo schiera di nuovo titolare: un’occasione da non fallire

Tornerà dal primo minuto dopo due panchine di fila: Fonseca si affida a lui e gli dà un’occasione importante

La parola d’ordine in questo momento in casa Milan è solo una: continuità. I rossoneri hanno vinto le ultime due partite; tre, se consideriamo soltanto il campionato. In mezzo la sconfitta col Liverpool all’esordio in Champions League e questa sera è in programma la seconda giornata. Un altro cliente scomodo: il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione incredibile.

Continuità nei risultati, nelle prestazioni e anche nella formazione. Paulo Fonseca contro il Lecce ha schierato lo stesso undici del derby ma non farà lo stesso questa sera col Leverkusen. Non ci sarà Morata, che non è al meglio fisicamente. In difesa gli altri due possibili cambi: Calabria per Emerson Royal e Pavlovic per Tomori. Il difensore serbo è stato uno dei migliori ad inizio stagione ma la crescita di Matteo Gabbia gli ha fatto perdere il posto da titolare. Nelle ultime due partite infatti è partito dalla panchina con l’italiano in campo insieme all’inglese. Che adesso però potrebbe riposare: dentro quindi Pavlovic, alle prese con una importante occasione.

Pavlovic di nuovo titolare, una grande occasione

L’ex Salisburgo è stato il migliore del Milan nel disastro iniziale. Dopodiché ha perso minuti ma non per colpe sue. Come già accennato, Gabbia è molto più idoneo a questo tipo di difesa di reparto: cresciuto nella scuola italiana, è più cauto nella gestione della linea e meno propenso a romperla, al contrario di Tomori (che sta però migliorando pian piano) e soprattutto di Pavlovic.

Il serbo è uno che si fa attrarre molto dall’avversario e per questo lo si trova spesso fuori posizione. Per Paulo Fonseca invece è fondamentale l’ordine tattico soprattutto in fase difensiva e chiede attenzione e cautela. Ecco perché, nonostante le ottime prime impressioni, anche lui deve migliorare e crescere nelle letture. In questo momento Gabbia è insostituibile, quindi a fargli spazio sarà Tomori. Un’occasione importante per il nuovo acquisto, che potrà quindi dimostrare di essere all’altezza della situazione come ha già fatto all’inizio.

Il Milan ha delle opzioni di livello in difesa, e col rientro di Thiaw potrà gestire ancora meglio le rotazioni. Quattro giocatori per due ruoli, anzi uno: perché lo slot di Gabbia è ben occupato, almeno per il momento. L’opportunità per Pavlovic è ghiotta e non deve sprecarla, anche se l’avversario è di quelli difficili. Il serbo dovrà essere bravo a non farsi attrarre da Wirtz, Terrier e gli altri centrocampisti offensivi, che avranno proprio il compito di aprirsi o di scambiarsi la posizione per creare scompiglio a centrocampo e difesa.