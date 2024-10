Il Milan ci riprova: nuovo assalto in casa Lazio per il 2025

Il Milan punta su un centrocampista di qualità: il piano per rinforzare la mediana nel 2025 prevede un ulteriore innesto in mediana

Negli ultimi mesi il Milan ha messo in atto una strategia mirata per elevare il livello tecnico della propria rosa, in particolare nel reparto di centrocampo. La scorsa estate, la dirigenza rossonera si è attivata per garantire a mister Paulo Fonseca nuovi innesti, puntando su giocatori in grado di apportare creatività e forza fisica a un centrocampo già competitivo.

Esperti e tifosi concordano sul fatto che comunque un ulteriore rinforzo avrebbe potuto fare la differenza, contribuendo a rafforzare ulteriormente la squadra. La scelta di non intervenire con decisione in quel settore ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando le ambizioni di un club che aspira a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In questo contesto, i dirigenti rossoneri hanno riattivato le proprie antenne di mercato, puntando su nomi già noti, ma anche su nuovi profili che possano integrarsi perfettamente nel progetto tecnico di Fonseca. Tra i calciatori che stanno suscitando particolare interesse, spicca un nome già seguito la scorsa estate: Mattéo Guendouzi della Lazio.

Il centrocampista francese ha dimostrato in queste settimane di essere in grande forma, regalando prestazioni di alto livello che hanno catturato l’attenzione non solo dei tifosi laziali, ma anche degli scout milanisti. Guendouzi ha avuto un impatto significativo nella nuova mediana a due della Lazio, impostata dal tecnico Baroni.

Guendouzi: l’obiettivo principale che il Milan vuole portare a Milanello

Nel recente match contro il Torino, il francese ha brillato, segnando un gol e contribuendo in modo sostanziale sia in fase difensiva che offensiva. Le sue parole nel post partita rivelano un calciatore soddisfatto e motivato, capace di adattarsi rapidamente alla nuova filosofia di gioco: «Mi trovo molto bene in questa posizione: posso recuperare e giocare più palloni».

Questa versatilità e leadership in campo non solo lo rendono un calciatore prezioso per la Lazio, immarcescibile, ma lo pongono anche come un obiettivo privilegiato per il Milan nel 2025. Con le sue recenti prestazioni, Guendouzi si è affermato come uno dei migliori della squadra, guadagnandosi anche i complimenti dei compagni.

La sua capacità di coprire ampie zone di campo, di dettare i ritmi di gioco e di inserirsi in fase offensiva lo rende un profilo ideale per rinforzare il centrocampo rossonero, dove Fonseca cerca giocatori capaci di interpretare il gioco con intelligenza e dinamismo. A fronte di ciò, il Milan sta già pianificando di riprendere i contatti con la Lazio nel 2025, nel tentativo di portare Guendouzi a Milanello.

Con un mercato sempre più competitivo, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e guarda con attenzione a talenti come Guendouzi, pronto a rinforzare il proprio centrocampo e a lottare per obiettivi sempre più ambiziosi. La programmazione a lungo termine e l’attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il club, che intende costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli, e Guendouzi potrebbe essere una delle pedine chiave di questo progetto.