Reijnders “come” van Basten: incredibile traguardo raggiunto in Udinese-Milan

A Udine altra conferma del valore del centrocampista olandese, che ha raggiunto un traguardo che gli dà tanto orgoglio.

Il Milan ha vinto 4-0 contro l’Udinese e tra coloro che hanno segnato c’è anche Tijjani Reijnders, autore del quarto gol della squadra di Sergio Conceicao. Ottima prestazione dell’ex AZ Alkmaar, partito titolare e rimasto in campo per tutti i 90 minuti più recupero.

La rete realizzata a Udine lo fa salire a quota 10 nella Serie A 2024/2025 e, in generale, a quota 14 stagionali considerando anche quelle segnate in Champions League e in Coppa Italia. Un bottino di tutto rispetto e la conferma della sua grande crescita rispetto alla scorsa stagione, quando negli ultimi 20 metri era molto meno efficace e si era anche attirato qualche critica per dei gol sbagliati.

Reijnders, numeri impressionanti: il Milan deve tenerlo

Come spiegato da Opta, Reijnders con i 10 gol segnati in questa Serie A è diventato il 2° calciatore olandese in grado di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo di massima serie dopo Marco Van Basten (5 volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93).

Sicuramente, il traguardo raggiunto riempie di orgoglio Tijji. Conosce bene la storia di van Basten e di altri ex calciatori olandesi con la maglia rossonera. Con ancora 6 partite di campionato e una di Coppa Italia da disputare può migliorare ulteriormente il suo bottino di gol e assist. Tanto del gioco del Milan passa dai suoi piedi e gli inserimenti che sa fare in area avversaria sono un’arma che Conceicao cercherà di sfruttare al massimo nel finale di stagione.

Presto per esaltarsi, ma la scelta dell’allenatore portoghese di schierare un modulo 3-4-3 a Udine è stata ben assorbita da Reijnders. Spesso impiegato in posizione più avanzata, da trequartista, il nazionale olandese si è ben comportato anche agendo più indietro. E non ha fatto mancare la sua presenza in fase offensiva quando la squadra puntava l’area bianconera. C’era abbastanza equilibrio e Tijjani non ha dovuto limitarsi troppo nello spingersi in avanti.

Il modulo con la difesa a tre potrebbe essere una soluzione in grado di valorizzare meglio il Milan di oggi. I calciatori hanno risposto positivamente a questo cambiamento, vedremo se anche contro l’Atalanta funzionerà.

Ovviamente, la prova di Reijnders può alimentare ulteriori rumors di mercato, ma la società rossonera sembra determinata a non valutare eventuali offerte dall’estero. Geoffrey Moncada nel pre-partita di Udinese-Milan ha dichiarato che l’olandese resterà al 100%, sarà uno di quei giocatori dai quali ripartire nella prossima stagione. Gli è stato rinnovato il contratto recentemente, a conferma del fatto che a Milano è felice e non ha altri pensieri in testa.