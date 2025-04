“Resta con noi al 100%”, l’annuncio di Moncada prima di Udinese-Milan

Intervenuto pochi minuti prima di Udinese-Milan, Moncada ha parlato del futuro di alcuni giocatori e ha confermato la permanenza di un giocatore

Mancano pochi minuti all’inizio di Udinese-Milan. Per la squadra di Sergio Conceicao c’è poco altro da fare in questo campionato: chiuso il discorso Champions League, per i rossoneri non resta che sperare di racimolare punti per rientrare nella corsa almeno all’Europa League, obiettivo raggiungibile anche tramite la vittoria della Coppa Italia, unico traguardo rimasto in questi ultimi mesi. Intorno al Milan di campo si parla sempre meno, ed è sempre più centrale, invece, il discorso sul futuro. Della società, del direttore sportivo, del nuovo allenatore e anche dei rinnovi di contratto.

Quello di Mike Maignan è diventato un caso di recente: l’accordo era ormai fatto, ma l’annuncio ancora tarda ad arrivare. Il motivo, secondo alcuni, è legato ad un ripensamento da parte della società per il rendimento del portiere e per la mancata qualificazione in Champions League che rende inevitabile rivedere al ribasso le offerte. Di questo, e non solo, ha parlato Geoffrey Moncada a Sky Sport e a DAZN.

Moncada conferma: “Con noi al 100%”

Per Maignan quella di Udine è una partita molto particolare a causa di quanto è accaduto lo scorso anno. Il portiere francese è stato vittima di vergognosi insulti razzisti da parte del pubblico friulano e aveva deciso di lasciare il campo durante la gara, per poi rientrare e concluderla. In questi giorni è apparso per le strade di Udine uno striscione becero contro di lui: “Maignan uomo di me***”, come per avvisarlo che per lui non sarà una serata semplice.

“Abbiamo parlato tanto con lui in settimana, gli abbiamo detto di concentrarsi solo sulla partita”, ha detto Moncada. In merito invece al rinnovo: “Stiamo parlando, comunichiamo, ma è più importante la partita di stasera“. A proposito di futuro: in discussione c’è anche il suo futuro considerando che la società è alla ricerca di un direttore sportivo. Per lui si prospetta un ritorno da capo-scout: “Il mio ruolo non è importante, è importante lavorare bene per il club. Io faccio ancora scouting, vado a vedere partite, sono con la squadra, faccio tante cose per il club durante la settimana“.

Fra gli argomenti trattati invece a DAZN c’è il futuro di Reijnders, finito nel mirino dei top club d’Europa nonostante il recente rinnovo: “Se resta con noi? 100% è con noi, è già nel più grande club del Milan. È già ad un top livello e siamo molto contenti di lui”. Si è parlato di un interesse del Milan per Lorenzo Lucca, osservato speciale della partita di stasera: “Abbiamo già il nostro Luka (Jovic, ndr), e va bene così“.