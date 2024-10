Kessié pronto a dire sì: torna in Serie A nel 2025

Franck Kessié potrebbe essere pronto a tornare in Serie A nel 2025, in una delle big del nostro campionato. Sembrerebbe essere più di un’idea

Il centrocampista ivoriano, che tanto bene fece con la maglia del Milan, non ha ripetuto le stesse prestazioni con il Barcellona. Lo scorso anno si è trasferito in Arabia Saudita, all’Al-Ahli, dove però sembra non trovarsi a meraviglia.

Averlo visto con la maglia del Milan è stato un piacere per tifosi ed appassionati. Purtroppo con i rossoneri non è riuscito a conquistare grandi trofei, ma di certo era uno dei più forti di quella rosa. Franck Kessié è cresciuto calcisticamente in Italia, prima con le maglie di Cesena e Atalanta e poi proprio con Il Diavolo. Classe ‘96, a dicembre compirà 28 anni, ha deciso di prediligere l’aspetto economico lo scorso anno, quando accettò l’offerta dell’Al-Ahli, accasandosi nella Saudi Pro League. Arrivare in quella realtà è stato sicuramente vantaggioso per l’ingaggio, ma meno per quanto concerne l’ambizione sportiva.

Dopo aver vestito la maglia del Barcellona, da Kessié era lecito attendersi un altro tipo di excursus, ovviamente più ad alti livelli. A dire il vero con i blaugrana la sua parentesi non è stata esaltante, nonostante abbia comunque messo insieme 43 partite, 3 gol e 3 assist, ma anche una discreta quantità di problemi fisici. Ora per lui potrebbe riaprirsi la porta della Serie A, con una grande che si è messa sulle sue tracce.

Il Napoli di Conte pensa a Franck Kessié: l’ex milanista può tornare in Serie A

Rivedere Frank Kessié nel nostro campionato potrebbe non essere utopia. A pensare al centrocampista della Costa d’Avorio è il Napoli di Antonio Conte, che sta seriamente pensando di poter competere per lo Scudetto. La classifica sorride ai partenopei, inarrestabili anche contro il Monza (2-0) e per lottare seriamente fino alla fine potrebbe servire ancora qualcosa in mediana. McTominay e Gilmour sono stati due innesti pesanti, ma considerando l’attuale schieramento con 3 centrocampisti, forse serve un’altra pedina. Con Lobotka e Anguissa, Conte ha praticamente una sola riserva. Troppo poco anche non dovendo giocare le coppe europee.

Kessié potrebbe essere proprio quel giocatore che manca agli Azzurri, in grado di ricoprire con più fisicità il ruolo del regista slovacco o magari di sostituire una delle due mezzali. L’ingaggio percepito in Arabia Saudita è ovviamente monstre, ma per tornare in Serie A si potrebbe discutere di altre cifre, inserendo dei bonus molto alti per accontentarlo. Vedremo se Aurelio De Laurentiis avrà la capacità di toccare gli elementi giusti per portarlo a casa.