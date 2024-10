Kjaer pronto a dire sì: colpo a zero, torna in Serie A

Simon Kjaer potrebbe presto tornare in Serie A. Il grave infortunio gli spalanca la porta di una nuova squadra italiana

Non ha ancora alcuna voglia di smettere. Nonostante qualche acciacco di troppo, Simon Kjaer è intenzionato a proseguire la propria avventura calcistica e vuole farlo in Europa, nel calcio che conta.

Il danese di Horsens, che ha compiuto 35 anni lo scorso 26 marzo, avrebbe voluto continuare a giocare per il Milan, ma il club rossonero è stato di un altro parere. Il Diavolo così ha deciso di ringiovanire la rosa, lasciando andar via l’ex Lille insieme a Olivier Giroud e Antonio Mirante. Il club rossonero ha poi scelto di puntare su Pavlovic, fidandosi della crescita di Matteo Gabbia, che di fatto è diventato un nuovo titolare del Milan. In rosa, oltre all’italiano e al serbo ci sono chiaramente Fikayo Tomori e Malick Thiaw, a completare il reparto di centrali.

Simon Kjaer è dunque rimasto senza squadra una volta scaduto il contratto con i rossoneri lo scorso 30 giugno 2024. Il danese lascia il Milan, dopo aver collezionato nell’ultima stagione 25 presenze, frutto di venti gare in Serie A, tre in Europa League, una in Champions e un’altra in Coppa Italia, per oltre 1400 minuti.

Kjaer al Parma, il danese per sostituire Circati

Ora per il danese c’è la concreta possibilità di far ritorno nel massimo campionato italiano. In casa Parma, infatti, stanno pensando seriamente di attingere dal mercato degli svincolati per sostituire Alessandro Circati.

Il centrale dei gialloblu è stato davvero sfortunato: “Durante un allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandro Circati – si legge nella nota del Parma – ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Una tegola davvero pesante, che porterà il giocatore, uno dei più più importanti della rosa di mister Pecchia, a star fuori dai campi di gioco almeno 6-7 mesi. Non è da escludere, però, che i tempi possano allungarsi ancor di più. La stagione di Circati si è dunque già conclusa.

Ecco perché c’è la concreta possibilità che Simon Kjaer vesta una nuova maglia di un club italiano. Dopo l’avventura al Milan, al Palermo, alla Roma e all’Atalanta, il danese potrebbe ripartire dall’Emilia-Romagna. Al Parma è stato, inoltre, proposto Manolas.