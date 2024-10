@ML – Roberto Brambilla: “Milan, ecco il punto debole del Bayer Leverkusen”

Roberto Brambilla, giornalista esperto di calcio tedesco, ci ha parlato del Bayer Leverkusen: è il prossimo avversario del Milan.

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri si sono ripetuti contro il Lecce e hanno ottenuto il terzo successo di fila in Serie A. Ma adesso arriva un test molto difficile, quello sul campo del Bayer Leverkusen in Champions League.

Sarà una sorta di esame di maturità per il Milan, che non è ancora la squadra che Paulo Fonseca vorrebbe e che sta intraprendendo un percorso di radicale cambiamento rispetto al recente passato. La crescita passa anche attraverso sfide come quella contro i campioni in carica della Bundesliga, allenati da Xabi Alonso. Ne abbiamo parlato con il giornalista Roberto Brambilla, esperto di calcio tedesco.

Roberto Brambilla ci parla del Bayer Leverkusen

Com’è il Bayer Leverkusen di oggi rispetto a quello della scorsa stagione?

“Il Bayer Leverkusen ha cambiato poco, ha preso pochi innesti. Terrier è quello che ha trovato più spazio finora. La squadra è rimasta la solita nella sua idea di calcio, ama giocare di possesso e imporre il gioco. I giocatori di talento ci sono. Quello che è cambiato rispetto allo scorso anno, è la tenuta difensiva. Hanno preso 10 gol nelle prime 5 partite di campionato, invece nella scorsa stagione ne hanno subiti 24 in 34 giornate. La fase difensiva va migliorata, sono stati commessi parecchi errori. Questo può essere il punto debole“.

Cosa non deve fare il Milan contro la squadra di Alonso?

“Il Milan non deve far tenere troppo la palla al Bayer Leverkusen, altrimenti passa 90 minuti a correre e a vederla poco. Quando loro hanno questa capacità di giocare e di accelerare diventano pericolosi. Il Milan non deve farli giocare troppo e né lascargli spazi, perché quella di Alonso è una squadra che in campo aperto può essere letale con i giocatori che ha“.

Ovviamente, il giocatore da tenere maggiormente d’occhio è Florian Wirtz.

“Wirtz è un calciatore capace di vedere il gioco come pochissimi in Europa. Pochi alla sua età sanno fare quello che sa fare lui e con quella personalità. Ma attenzione anche a Boniface“.

Sabato il Bayer Leverkusen è stato costretto a fare un match soprattutto difensivo contro il Bayern Monaco, indubbiamente superiore sul piano del gioco.

“Contro il Bayern Monaco ha giocato una partita assolutamente insolita per loro. È stata una delle volte in cui ho visto la squadra più in difficoltà nel fare il suo solito gioco propositivo e di possesso. Ha fatto molta fatica, anche se ha fatto una grande partita difensiva. A livello caratteriale la squadra c’è. Ha perso la partita in casa contro il Lipsia, ma ci poteva stare. Dal punto di vista mentale, ci sono state delle volte in cui la squadra è uscita dalla partita. Però Xabi Alonso ci sta lavorando e la partita contro il Bayern Monaco lo ha dimostrato“.

Il Milan può fare l’impresa alla BayArena?

“Il Milan deve fare una partita molto vicina alla perfezione, perché avrà davanti una grande squadra che paradossalmente potrebbe fare meglio in Europa che in Bundesliga, proprio per il suo modo di giocare a calcio. Se la squadra di Fonseca disputa una partita attenta e soprattutto collettiva può infastidire il Bayer Leverkusen. Se riesce a vincere, è un’impresa vera“.