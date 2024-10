Zeroli sacrificato per il colpo: il Milan pensa allo scambio

Milan pronto a sacrificare uno dei suoi gioielli, Kevin Zeroli: il centrocampista può essere inserito in un importante scambio

Fino a questo momento della stagione è stato utilizzato solamente in una occasione, in prima squadra, da parte del tecnico Paulo Fonseca. Ovvero negli ultimi dieci minuti nella prima e roboante vittoria ottenuta dal manager portoghese sulla panchina rossonera contro il Venezia. Poi solo panchina.

Mentre nel “Milan Futuro” di Daniele Bonera, invece, è uno dei giocatori di riferimento ed anche uno dei più importanti. Ovviamente stiamo parlando di Kevin Zeroli. Il nativo di Busto Arsizio è uno dei gioielli che il ‘Diavolo’ ha fatto crescere nelle sue giovanili fino a farlo esordire in prima squadra.

Anche se, a quanto pare, è pronto anche a separarsi da lui per sempre visto l’obiettivo è quello di arrivare ad un altro giovane interessante. Magari inserendolo in uno scambio per poter acquistare, appunto, il fantasista che tanto piace a Fonseca ed alla dirigenza rossonera.

Milan, Zeroli sacrificato: pedina di scambio per arrivare a Fazzini

Nella lista dei desideri del Milan, in questo momento, c’è un altro nome che sta incantando la Serie A ed in particolar modo i tifosi dell’Empoli. Stiamo parlando di Jacopo Fazzini che, dopo la partenza di Tommaso Baldanzi nella sessione invernale della passata stagione, si è messo alle spalle tutte le responsabilità per poter condurre l’Empoli ad una tranquilla salvezza.

Per il costo del cartellino il presidente Corsi spara alto: almeno 18 milioni di euro per uno dei gioielli cresciuti nel vivaio. Una cifra che, però, spaventa non poco i rossoneri che stanno studiando tutti i piani possibili per cercare di abbassarla. Anche quella di sacrificare uno dei suoi giovani. Il nome principalmente indiziato è quello, appunto, di Kevin Zeroli.

Il centrocampista, con il vizio del gol, è pronto ad essere sacrificato dal Milan che vuole arrivare al giovane che bene sta facendo con l’Under 21. Così come sta facendo bene in Coppa Italia dove, al primo turno, ha messo a segno una doppietta ai danni del malcapitato Catanzaro. Il nativo di Massa è anche lui un centrocampista centrale che può agire anche dietro la punta.

Una doppia soluzione che piace tantissimo a Fonseca, pronto ad averlo in rosa già nel mese di gennaio. Anche se si tratta di una trattativa piuttosto complicata visto che sulle sue tracce potrebbero fiondarsi altri club di Serie A.