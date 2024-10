Italia, convocazioni Spalletti nel segno del Milan: doppio nome a sorpresa

Luciano Spalletti è pronto a diramare le convocazioni per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League contro Belgio e Israele.

La Serie A e tutti i maggiori campionati europei sono pronti a fermarsi per dare spazio agli impegni delle nazionali tra cui anche quella di Luciano Spalletti che vuole mettere una seria ipoteca sulla vittoria del proprio girone in Nations League.

Le vittorie contro Francia ed Israele in trasferta hanno portato l’Italia a quota 6 punti nel proprio girone di Nations League con gli azzurri che vorrebbero continuare a fare bottino pieno negli impegni contro Belgio e Israele. Il CT Luciano Spalletti è pronto a diramare la lista dei convocati per i prossimi impegni del 10 e del 14 ottobre regalando ai tifosi delle novità importanti. Sono infatti pronti a fare il proprio esordio con la maglia azzurra due calciatori legati in un modo o nell’altro al Milan.

Convocazioni Spalletti, due nomi legati al Milan per l’Italia

Le prossime convocazioni di Luciano Spalletti dovrebbero vedere nella lista dei nomi anche Matteo Gabbia e Daniel Maldini. Il primo, eroe dei tifosi rossoneri dopo il gol vittoria nel derby, è pronto a vestire per la prima volta la maglia azzurra. Per quello che riguarda Maldini c’è ancora qualche dubbio ma l’ottimo inizio di stagione con il Monza potrebbe valergli la chiamata.

Matteo Gabbia è in uno dei suoi momenti migliori della carriera. Il classe 1999 è tornato a Milanello lo scorso gennaio per via dell’emergenza riguardante la retroguardia rossonera. Sei mesi di prestito al Villarreal hanno cambiato in maniera netta il difensore centrale che è tornato al Milan più sicuro, inanellando una serie di prestazioni di altissimo livello, compresa quella nel derby contro l’Inter.

Daniel Maldini ha salutato a titolo definitivo il Milan per fare ritorno al Monza e si è subito messo sulle spalle l’attacco della squadra allenata da Alessandro Nesta. Le buone prestazioni del figlio di Paolo hanno attirato le attenzioni di Luciano Spalletti che potrebbe dargli una chance in vista dei prossimi due impegni della nazionale azzurra.

Il legame di Daniel Maldini al Milan resterà sempre vivo sia per quello che hanno fatto il padre ed il nonno con la maglia rossonera, sia per le questioni contrattuali stipulate in occasione della sua cessione al Monza. I rossoneri, infatti, si sono assicurati il 50% sulla prossima rivendita del suo cartellino. Una mossa che permetterà alla società di assicurarsi un buon tesoretto nel momento in cui cambierà maglia o di poterlo riportare a Milanello con un prezzo vantaggioso.