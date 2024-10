Milan, la coperta è corta: subito un colpo a centrocampo

Il Milan a gennaio non può non intervenire sul mercato per acquistare un nuovo centrocampista: la strada è davvero tracciata

4-4-2 o 4-2-3-1 fa poca differenza. Al Milan di Paulo Fonseca mancano le alternative in mediana e con il passare del tempo la coperta può apparire sempre più corta.

Per la partita contro il Bayer Leverkusen, il tecnico portoghese si è affidato alla squadra che ha battuto l‘Inter e il Lecce, con l’unica eccezione rappresentata da Ruben Loftus-Cheek al posto di Alvaro Morata, che ha portato Tiijani Reijnders a giocare nella posizione dello spagnolo e l’inglese in quella dell’olandese. In queste ore tutti stanno sottolineando la grande prova di Youssouf Fofana, che ha fatto il regista, mettendoci una pezza più di una volta in fase difensiva. A non convincere è stata, però, la prova di Ruben Loftus-Cheek, che fatica a trovare i tempi per giocare vicino al centrocampista francese. Con Reijnders in posizione più avanzata, manca dunque qualcuno che affianchi l’ex Monaco. Ad oggi Yunus Musah non appare pronto per ricoprire quel ruolo e Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha spiegato le difficoltà dell’americano.

Il Milan in rosa ha più mezzali, che possono far bene in un centrocampo a tre, ma proseguendo con questa idea di gioco le difficoltà sono destinate ad emergere. Anche i giovani come Kevin Zeroli e Silvano Vos non sono certo dei mediani. L’assenza di Ismael Bennacer, dunque, rischia di essere davvero pesante.

Milan, rinforzo a centrocampo: il Diavolo prepara il colpo

L’algerino, d’altronde, è il calciatore che più si adatterebbe a questo stile di gioco. Senza l’ex Empoli, che a gennaio potrebbe lasciare il Diavolo dopo essere guarito dall’infortunio, è inevitabile un intervento sul mercato.

Serve un centrocampista che sappia stare davanti la difesa e che sappia dettare i tempi di gioco. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono chiaramente a lavoro.

Tra i profili di cui si sta parlando di più c’è certamente Samuele Ricci del Torino, ma sappiamo bene che Urbano Cairo è una bottega cara, soprattutto quando è chiamato a trattare con i rossoneri. Attenzione dunque al solito Carney Chibueze Chukwuemeka che rappresenta un’opportunità da prendere dal Chelsea, anche in prestito con diritto di riscatto. Un’idea che può stuzzicare la dirigenza del Diavolo è, però, un’altra ed è rappresentata da Reda Belahyane, il centrocampista classe 2004 del Verona che sta stupendo tutti.