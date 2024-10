Milan, scoppia la contestazione, che rimpianto per i tifosi rossoneri

Non un periodo favorevole per il Milan che secondo i tifosi, e non solo, avrebbe sbagliato più di qualche scelta di recente.

Se agosto è stato un mese drammatico e settembre per poco non si è trasformato nel mese dell’esonero, ora ottobre deve senza dubbio essere un periodo di risalita per il Milan che ha poco tempo per guardarsi indietro: quello che conta di più ora sono i risultati. Ciononostante, c’è una vicenda che pare aver scosso non poco i sostenitori del club milanista.

Appena tornato in Italia il tecnico Paulo Fonseca è stato accolto dalle critiche, le stesse che ha da poco scacciato grazie agli importanti risultati ottenuti in campionato. Qualificarsi in Champions League anche quest’anno è il grande obiettivo e la rosa appare certamente all’altezza di raggiungerlo.

Tuttavia, la sensazione del popolo rossonero è che qualche sbaglio in chiave calciomercato è stato sicuramente fatto. Soprattutto per quanto riguarda alcuni giocatori ceduti, forse, con un po’ troppa leggerezza: ce n’è uno che al Milan avrebbe fatto sicuramente comodo quest’anno.

Calciomercato Milan, la beffa è assurda: è uno dei migliori del campionato

Invece a goderselo ora è la Juventus che con Thiago Motta in panchina ha fatto di lui un valore aggiunto. Chi si è già trasformato in un rimpianto per i tifosi e che presto lo diventerà anche per il club, è il duttile difensore francese Pierre Kalulu. Arrivato un po’ in sordina alla Continassa ma che nel giro di pochissime gare è riuscito a conquistare tutti.

Tifosi, sicuramente, ma anche la critica che ha spesso speso belle parole nei suoi confronti. Complimenti meritati per il ventiquattrenne transalpino passato alla Juve un po’ come ultimo nome della lista. I bianconeri avevano sondato altri profili prima del suo ma a quanto sembra, almeno a questo punto della stagione, la scelta si sta rivelando azzeccata.

Dopo un primo periodo di ambientamento, Motta ha deciso di dargli fiducia e nelle ultime tre giornate di campionato è sceso in campo in qualità di titolare. Il merito è anche suo se la Vecchia Signora è una delle squadre che concede meno, per quanto riguarda i goal e tiri, di tutta Europa. Kalulu è attualmente in prestito ma di questo passo la Juve lo riscatterà: per completare il passaggio ci vogliono 14 milioni ei euro più eventuali altri 3 di bonus.