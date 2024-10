Rottura in casa Roma, il Milan ci prova: nuovo colpo per il 2025

Il club rossonero pronto all’assalto, occasionissima in casa giallorossa: è rottura, Fonseca è già pronto ad accoglierlo

Il calciomercato rossonero ha portato non pochi nuovi innesti durante l’estate da poco trascorsa ed il trend che la dirigenza di Via Aldo Rossi sta portando avanti anche per il futuro è praticamente lo stesso. A fine campionato è già pronto l’assalto ad uno dei big della Roma: il ‘Diavolo’ lo vuole a tutti i costi.

L’occasione più intrigante per l’estate rossonera potrebbe arrivare dalla Capitale. Il Milan torna a guardare in casa Roma e questa sì che non è una novità. Il ‘Diavolo’ ha infatti negli ultimi giorni di mercato portato a Milanello Tammy Abraham, uno scambio di prestiti con Saeleamekers che sembra in questo momento aver avvantaggiato i rossoneri. Il belga si è subito fatto male mentre il nazionale inglese è finito subito al centro delle scelte di Fonseca che pur di farlo giocare ha cambiato modulo, optando per il tanto chiacchierato 4-4-2.

Un copione già visto, dunque, che potrebbe ripetersi tra meno di un anno: c’è un big in casa Roma che sembra ormai pronto a fare le valigie per andare via. Ed il Milan questa possibilità vuole coglierla al volo. La dirigenza potrebbe avanzare un’offerta per convincere i giallorossi a dire sì alla cessione.

È rottura, dalla Roma al Milan: capolavoro rossonero

Riuscire a cogliere le occasioni che il mercato è in grado di offrirti di volta in volta è una delle prerogative essenziali per una dirigenza che vuole riportare la squadra alla vittoria. E adesso, o meglio a partire dal prossimo giugno, la possibilità più ghiotta potrebbero averla i vertici rossoneri.

Il Milan starebbe cominciando a valutare un eventuale assalto al capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. 28 anni, in scadenza con i giallorossi il 30 giugno 2026, Pellegrini è finito ormai da diverse settimane al centro di una durissima critica da parte dei tifosi della Roma. Al suo ingresso in campo in Roma-Venezia, vinta in rimonta dalla squadra di Juric, il capitano è stato riempito di fischi, così come alla lettura della formazione prima del fischio d’inizio. Una situazione pesante che, presto, potrebbe portare Pellegrini a decidere di cambiare aria.

Ed è qui che entra il gioco la dirigenza di Via Aldo Rossi, affascinata all’idea di poter mettere le mani su uno dei centrocampisti italiani più talentuosi da anni che potrebbe trovare una nuova dimensione in maglia rossonera. Ad un anno dalla scadenza, poi, l’esborso economico potrebbe essere ridotto rispetto al previsto: da qui a giugno l’evolversi della situazione potrebbe, alla fine, favorire l’offerta del ‘Diavolo’.