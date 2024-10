Telefonata inaspettata, sorpresa Milan: tifosi rimasti a bocca aperta

I tifosi sono pazzi di lui. Il racconto della telefonata ha stupito tutti, facendo emozionare i tanti cuori rossoneri in giro per il mondo

Chi vive il Milan anche per poco non può non innamorarsi dei colori rossoneri e di tutto ciò che essi rappresentano. E’ successo a tantissimi calciatori di istaurare un legame fortissimo con il Diavolo e inevitabilmente con i suoi tifosi.

Tutto questo è accaduto anche ad Olivier Giroud che ha abbracciato la famiglia rossonera totalmente, dandole fino all’ultima goccia di sudore. Il francese nella sua avventura al Milan è andato ben al di là di ogni più rosea aspettativa perché oltre a segnare e ad essere decisivo, è stato un leader, dentro e fuori dal campo. E’ stato un fratello maggiore per tutti i compagni di spogliatoio. Giroud ha disputato tre stagioni al Diavolo con 39 reti, di cui due hanno fatto la storia, quelle chiaramente che hanno deciso il derby dello Scudetto. Il francese si è girato dando una gioia infinita ai suoi tifosi, che ancora lo amano.

Milan, la telefonata di Giroud: ecco cosa è successo

Ma l’amore che i sostenitori del Diavolo provano per Giroud è ricambiato. Il francese, che oggi gioca in America, nella Major League Soccer, indossando la maglia dei Los Angeles FC, non smette di pensare e di parlare di Milan, che gli è davvero entrato nel cuore.

E con il cuore era presente alla partita più importante del Diavolo in questo inizio di stagione. Quel derby che sembrerebbe poter rappresentare la svolta per i rossoneri. Così Giroud è stato in contatto con i suoi ex compagni di squadra: “Come avrei potuto perdermi il derby? – afferma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Ho fatto una videochiamata nello spogliatoio, abbiamo festeggiato insieme. Ho sentito il mio amico fisioterapista e gli ho detto: ‘Sono pronto a parlare con i ragazzi, facciamolo!’ E’ stato bellissimo”.

Oggi Giroud ha ancora voglia di dare calci ad un pallone e ha deciso di farlo con minor stress, trasferendosi negli Stati Uniti, per abbracciare una nuova vita. Gioca così per i Los Angeles FC, con i quali si è legato fino al 31 dicembre 2025, con opzione per un’altra stagione. Possibile, dunque, che il francese continui a giocare fino ai 40 anni. Poi ci sarà spazio per altre scelte e chissà che non ci sia nuovamente il Milan, magari in altre vesti.